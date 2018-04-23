Kayseri mutfağı 13 Mayıs'a kadar İstanbul'da…

23 Nisan 2018

Kayseri'nin geleneksel lezzetlerini tattığım üç gün boyunca şehrin gastronomiye gönül vermiş insanlarıyla mutfaklarında gelenekseli, çağdaşı ve geleceği konuşma fırsatı bulmuştum geçtiğimiz yılın Şubat ayında. Mutlu ve umutlu ayrılmıştım şehirden…

O girişimcilerden birisi, Hülya Tiritoğlu idi gurme satış mağazaları ve restoranları ile… Eataly Istanbul, pop-up konseptiyle onun markasını misafir ediyor bugünlerde. 13 Mayıs'a kadar Eataly'de konuk olacak Çemen's'in özel olarak hazırlanan mönüsü tümüyle yöresel lezzetlerden oluşuyor.

Mönüde yer alan kuru bamya çorbası, börekaşı çorbası, un çorbası gibi farklı çorba çeşitleriyle yapılan başlangıcın ardından kâğıtta pastırma, paçanga böreği, tandır böreği, sucuk içi, tavada sucuk ve katmer gibi ara sıcaklarla yöresel lezzet yolculuğu sürüyor.

Farklı mantılar sunuluyor

Mantının pek çok çeşidinin bulunduğu mönüde klasik Kayseri mantısının yanı sıra, tepsi mantısı, yağ mantısı, çıtır mantı ve patatesli mantı seçenekleri var. Yağlama, etli yaprak sarması da ana yemekler arasında yer alıyor.

Mönüdeki tatlılar arasında üzüm pekmezi ile şerbetlenen nevzine tatlısı, üzüm pekmezi ve tereyağının buluştuğu Aside tatlısı veya kat kat açılan baklava hamuru ile yapılan elden kesme tel kadayıf bulunuyor.

Çemen's, Hülya Hanım'ın babası Ömer Başyazıcıoğlu'nun Kayseri'de 1953'ten bu yana ürettiği pastırma, sucuk, kavurma, salam, füme dil, jambon, sosis ürünlerini kullanıyor…