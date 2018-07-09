Kırklareli'de caz şöleni…
Kırklareli Belediye Başkanlığı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında bir caz konseri düzenleniyor. Kırklarelili müzisyen Can Tutuğ ve arkadaşlarından oluşan ekibin programı, 17 Temmuz'da Sabahattin Ali Sokağı'nda saat 21.00'de başlayacak…
Kırklareli Belediye Başkanlığı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında bir caz konseri düzenleyecek. Kırklarelili müzisyen Can Tutuğ ve arkadaşlarından oluşan ekip, 17 Temmuz'da bir caz konseri verecek.
Vibrafonda Can Tutuğ, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman 'ın yer alacağı
"Jazz Konseri ", 17 Temmuz Salı günü saat 21.00'da Sebahattin Ali Sokağı'nda Kırklarelili caz severlerle buluşacak.