Kitap koleksiyoncusu bile bulunan antik kent, Teos
Teos antik kenti, İzmir’in Seferihisar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sığacık köyünün 1 kilometre güneyinde yer alıyor… Türkiye İş Bankası, Teos’ta sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.
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