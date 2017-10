Kızgın Şeften ilginç örnekler…

09 Ekim 2017

Brüksel'deki EUFIC toplantısının en renkli konuşmacısı, "Angry Chef" (Kızgın Şef) lakabıyla tanınan Anthony Warner'dı. Ünlü şef, gıda dünyasındaki doğru bilinen yanlışlara dair paylaştığı örnekler ile katılımcıları şaşırttı.

Aslında bir biyolog olan ancak kariyerini aşçı olarak sürdüren Warner'ın konuşması "Yiyecekler Dünyasındaki Yalanlar, Bahaneler ve Saçmalıklar" başlığını taşıyordu. Bir gün "glütensiz su"yla ilgili bir haberi görünce, hatta heyecanlanıp bu saçmalığın "üzerine atlayınca" ve bir şaka olduğu ortaya çıkınca işin "vahameti"ni daha da kavramıştı…

Kendisine "kızgın şef" lakabı takmıştı, çünkü, moda diyetler, ilgi çeksin diye uydurulan beslenme yöntemleri, yanlış bilgilerin gerçek sanılması canına tak etmişti. Kızıyor ve kızgınlığını da bloğunda açık açık yazarak, isim vererek yansıtıyordu…

Ünlüler hedefte

Gwyneth Paltrow da, Dr. Robert Young da, Ella Woodward da onun "kızgın"lığından nasibini almışlardı… Warner "Alkali diyetin bilimsel bir tarafı yok. Ne yerseniz yiyin vücut kendi pH dengesini kendisi kurar. Zaten Dr. Young da şu an hapiste!" diyordu.

Warner, New Scientist ve The Sunday Times'a da yazıyordu… İlk kitabı The Angry Chef - Bad Science and The Truth About Healthy Eating, Oneworld tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanmıştı…

Anthony Warner, konuşmasında insanların algılarında nasıl yanıltılabileceğine dair örnekler de verecekti. Şöyle iki ihtimali sorguluyordu:

Olasılıklar ve sonuçlar

"Birinci seçenek, size her halükârda 500 Euro vereceğim desem…

İkinci seçenek, zar atalım, 6 gelirse size 650 Euro vereceğim, desem hangisini seçersiniz?

Bir başka durumda size her halükârda 500 Euro vereceğim desem…

İkinci seçenek olarak da zar atalım, 6 dışında herhangi bir sayı gelirse 650 Euro vereceğim, desem hangisini seçersiniz?"

Yanıtı şöyleydi Warner'ın:

"İki olumsuz seçenek risk almaya daha yakın; iki olumlu seçenek risk almaya daha az yakındır."

Bir başka örnekte bilinen şarkılardan 120 parçalık bir listeyi karşı tarafa tıklayarak ritimle anlatılması istendiğinde, başarı oranının ne olacağı sorulmuştu… Umulan yüzde 50'lerken başarı, yüzde 2,5 çıkmıştı…

Warner böyle ilginç, düşündürücü örneklerle etkinliğin sanırım en dikkatle izlenen konuşmalarından birini yaptı; herkesin içindeki o "kızgın şef"i uyandırmayı da başardı…