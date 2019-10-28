Klarnetin yıldız ismi Manz, Tekfen Filarmoni ile Türkiye’de
Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 13 Kasım Ankara CSO Sahnesi’nde, 14 Kasım Lütfi Kırdar’da ve 15 Kasım’da Hisar Okulları’nda sonbahar konserlerini verecek.
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