Konsept, "topraktan masaya"

04 Haziran 2018

Çengelköy'deki Lokanta Nevnihal, kendi bostanında yetiştireceği doğal tarım ürünlerini ve Anadolu'daki üreticiden aldığı lokal ürünleri, ‘Topraktan Masa'ya konseptiyle sunuyor. Tarihi Çengelköy konağının da içinde yer aldığı bir mekânda konuklarını karşılayan Lokanta Nevnihal, her ay değişecek mönüsü ile farklı yöresel lezzetler, coğrafi işaretli ürünler sunmayı hedefliyor…

Tarihi Çengelköy Börekçisi kurucuları ve Şef Rafet İnce'nin ortaklığı ile hayata geçirilen Lokanta Nevnihal, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur yemekleri sunuyor. Master Chef Rafet İnce ve ekibi toprak anadan faydalanmayı misyon edindiklerini, güneşin, toprağın ve yağmurun dengesi ile özgün, mevsiminde yetişen doğal meyve, sebze et ve süt ürünlerini mutfaklarından eksik etmemeyi hedeflediklerini söylüyorlar.

Seçmeli 52 lezzet

Bu amaçla Ramazan mönüsü de modern ve yöresel tariflerin bir araya gelerek harmanlanmasıyla, farklı sunum ve pişirme tekniklerinin kullanılarak hazırlanmış. Mönüde, gününe özel seçmeli toplam 52 çeşit bulunuyor… Bunlardan bazıları şöyle:

Etli humus, sakızlı mercimek, sebzeli horoz çorbası, kıymalı tarhana, pirpirim aşı, ezogelin çorbaları dönüşümlü olarak servis ediliyor. İftariyelikler arasında Kastamonu pastırma, Edirne Ezine peyniri, Konya obruk peyniri, Isparta kaymak, Çanakkale domates reçeli, Bingöl balı, Karaman köpük helva, Gaziantep kekikli biber salçası, Kudüs hurması, Aydın kuru incir, Sakarya ballı ceviz, Hatay halhalı zeytin yer alıyor… Başlangıçlar arasında hummus üstü kıbbeh, mutabbel, muhammara, zeytin kavurması, ekşi dutlu yaprak sarma var…

Ana yemekler ise pazartesi Bingöl dana yanağı, buharide arpa şehriye aşı, salı tirit buğday aşı gravyer peynirli, çarşamba sufi Konya furun kebabı, Acem pilavı, perşembe Gaziantep ala nazik mağara yoğurdu, cuma patates kavurmalı süt külbastı, cumartesi Bingöl dana yanağı, buharide arpa şehriye aşı, pazar sufi Konya furun kebabı, acem pilavı…

Yemeğin sonunda aralarında Hatay kireçte balkabağı, Kırklareli Hayrabolu tatlısı, Aydın pekmezde pişirilmiş incir uyutması, Mersin kerebiç ve köpük helvanın da bulunduğu tatlılar ile şerbetler geliyor…