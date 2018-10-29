Kuşadası'nda "bolluk, sağlık, barış" için zeytin festivali

29 Ekim 2018

Ege'nin tam ortasında, zeytinyağının anavatanı sayılan bir coğrafyada yer alan Kuşadası, 3-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kuşadası Zeytin Festivali'ne hazırlanıyor. Festival süresince ilçe; aralarında Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, Aylin Yazıcıoğlu, Maria Ekmekçioğlu ve Hümeyra Aydoğdu'nun da yer aldığı şef, yazar ve kanaat önderlerine ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek festivalin bu yılki mottosu "Bolluğa, Sağlığa, Barışa!" olarak belirlendi. Kuşadası'nın tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş mutfak kültürünü öne çıkararak ilçenin "kültürel, gastronomik ve coğrafi değerlerine sahip çıkan bir turizm destinasyonu" olarak markalaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen festival, Kervansaray'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

Gün boyu etkinlikler sürecek

Festivalde ulusal şeflerin yanı sıra Yunanistan'dan katılacak konuk şeflerin ve Kuşadalı şefler Mehtap Güngör, Ozan Güngör, Abdullah Şeker'in gastroshow'ları yer alacak. Etkinlikte ayrıca; "Zeytinyağlı Sabun Yapımı Atölyesi", "Öğrenciler ile Yaratıcı Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Yarışması", "Ege Zeytini Nasıl Dünya Markası Olur?" (Değirmen Eko Yatırım AŞ Kurucu Başkanı Gürsel Tonbul, Gazeteci ve Yemek Araştırmacısı Nedim Atilla katılımıyla), "Zeytinin İzinde Tuğrul Şavkay'ın Anısına" (Mutfak Dostları Derneği Bşk. Yrd. ve Türk Kahvesi Araştırmaları ve Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Gazeteci ve Eski Mutfak Dostları Derneği Başkanı Ahmet Örs, Gazeteci ve Yemek Yazarı Hülya Ekşigil, Gazeteci ve Yazar Deniz Alphan'ın katılımıyla), "Ege Zeytinleri Sergisi" gibi etkinlikler, paneller ve söyleşiler yer alacak.

Standlar kurulacak

Festival alanına kurulacak üretici stant alanlarında zeytin ve zeytin ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası da bir konser verecek. 4 Kasım'daki konser, saat 19:00'da Kervansaray'da başlayacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Bu festival beldemizi gastronomi çatısı altında tarihi, kültürü, turizmi birleştiren bir destinasyon olarak markalaştırma hedefine yönelik büyük bir adım niteliğindedir. Kuşadası, zeytinin doğduğu topraklarda yer alıyor; biz de ölmez ağaç zeytine saygı duruşu niteliğinde yola çıktığımız bu festival ile hem beldemizin turizm alanında rekabet gücünü artırmayı hem de Kuşadası'nın zeytin ürünlerini herkese tanıtmayı amaçlıyoruz" diyor.