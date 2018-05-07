Lezzetli olmaya aday bir fuar: Olivtech

07 Mayıs 2018

Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nın sekizincisi Gurme İzmir adı altında Ekoloji İzmir Fuarı ile birlikte 9 Mayıs'ta açılıyor. İZFAŞ'ın düzenlediği iki fuar, aşçıları, tadım uzmanlarını fuarizmir'de buluşturmayı amaçlıyor. Ziyaretçilerin zeytin, zeytinyağı, süt ürünleri ile ilgili etkinliklerde lezzetli anlar yaşaması da hedefleniyor.

Fuarda şefler tarafından yemek şovları gerçekleştirilecek. Hollandalı şef Wilco van Herpen şovunu, fuarın açılış tarihi olan 9 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirecek. Aç Gezenler Grubu'ndan iki şef de fuarda yemek şovu yapacak. 10 Mayıs Perşembe günü İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü'nden eğitmen şef Tolga Kamiloğlu, 11 Mayıs Cuma günü İzmir Aşçılar Derneği'nden şefler Ümit Uçar ile Caner Aydoğdu, 12 Mayıs Cumartesi ise Bomontimutfak'tan şef Özgür Aşçıoğlu ve Elif Çıtak yemek şovları ile ziyaretçilerle buluşacak.

Zeytinyağı ve süt ürünleri

Fuarın ilk günü tadımcılar Gülşah Satıroğlu, ikinci günü Oya Köseoğlu, üçüncü günü Elif Gökbüyük, son gün ise Ferişte Öztürk Güngör "Zeytinyağı Tadım Atölyesi"nde tadım yaptıracak. İZFAŞ'ın organizasyonu ile Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) temsilcileri tarafından zeytinyağının renk, koku ve özellikleri anlatılacak. Ayrıca Tadım Barı'nda ziyaretçiler, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencilerinin sunumuyla katılımcı firmaların zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünlerini tatma olanağı bulacak.

Olivtech Fuarı'nda alanında Gurme Sohbetler de gerçekleşecek. Sohbetlerde zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri ile ilgili konular ele alınacak.