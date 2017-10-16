Maskeli piyanist Lambert, Akbank Sanat'ta…

16 Ekim 2017

Performanslarında taktığı Sardinya karnaval maskesi ile bir Fransız masalından fırlayan bir canavarı andıran piyanist Lambert, 18 Ekim Çarşamba günü Akbank Sanat'ın konuğu oluyor.

Lambert kendisine eşlik edeceği bir gitarist eşliğinde José Gonzalez, Phoenix, Boy, Moderat gibi müzisyenlerin parçalarını yeniden yorumladığı, Satie'den yola çıkıp, romantik pop ve modal caza kadar uzandığı geniş bir repertuar ile müzikseverlerle buluşacak.

Küçük kulüplerden prestijli caz festivallerine, Berlin'den Paris'e, Ólafur Arnalds, Nils Frahm ve

José González gibi isimlerle çalışan Lambert'in üçüncü albümü "Sweet Apocalypse", Londralı plak şirketi Mercury KX tarafından yayımladı.