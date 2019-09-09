Masumiyet Müzesi, 17 Eylül’de yeni bir programa imza atıyor
Video sanatının önemli isimlerinden Grazi Toderi ve Orhan Pamuk’un dört yıl süren ortak çalışması “Kelimeler ve Yıldızlar/Words and Stars”, 17 Eylül’den itibaren Masumiyet Müzesi’nde görülebilecek.
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