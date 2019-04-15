Mersin’in festivali perdelerini dünya yıldızlarıyla açtı

15 Nisan 2019

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher&Süher Pekinel kardeşlerin seslendirdiği Mozart İki Piyano Konçertosu ile açtı. Tevfik Rodos’un Mozart aryaları ile birlikte Mozart 29. Senfoni’sin de seslendirildiği iki bölümlük konser, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde kapalı gişe seslendirildi. Konser sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. Konsere MUMF Oda Orkestrası eşlik etti.

Konserde, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, ABD Adana Konsolosu Alejandro “Hoot” Baez, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Ödüller verildi

Konser öncesi, 2019 Festival Sanat Ödülü’nü alan Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne, Festival Kent Ödülü’nü alan Reyhan Bezdüz’e ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülleri’ni alan Sofiko Tchumburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu’na ödülleri takdim edildi. Ödülleri, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit sundu. Sofiko Tchumburidze’nin yurtdışında olması dolayısıyla ödülünü annesi Lili Tchumburidze alırken Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin ödülü, kurum adına MDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger’e verildi.

Selma Yağcı, açılış konuşmasında emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ederek özetle şunları söyledi:

“Bir kentten başlayarak tüm ülkemizin kültür sanat tarihini zenginleştirmek üzere gönül gönüle, el ele vererek gerçekleştirdiğimiz Festivalimiz, ne mutlu bize ki 18 yaşında. Müziğin evrensel dili, tüm farklılıklarımıza rağmen bizi bir kentte hemşeri, bir ülkede yurttaş yapmaya devam ediyor. Barış ve sevginin dili ancak böylesine çok sesli paylaşımlarla mümkün olabilirdi. İşte Mersinimize yakışan tablo da budur, diyorum.”