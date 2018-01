08 Ocak 2018

Pera Film'in, 10 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşturduğu "Miyav! Dilini Kedi Mi Yuttu?" film programı, Fransa'dan Türkiye'ye, Japonya'dan Amerika'ya anlatılan kedi hikâyelerine odaklanıyor.

Program kapsamında dokuz film gösteriliyor: Hırsız Kedi Paris'te (Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol, 2010), Gelecek (Miranda July, 2011), Kedi Kiralama Servisi (Naoko Ogigami, 2012), Tuhaf Kedicik (Ramon Zürcher, 2013), Kedi (Ceyda Torun, 2010), Kedilere Alerjisi Var (Michael Reich, 2016), Tekir (Händl Klaus, 2016), Samuray Kedi (Takeshi Watanabe, Yoshitaka Yamaguchi, 2014), Kedi Ninja (Takeshi Watanabe, 2017).

Kahkaha da var hüzün de

Program kapsamında gösterilen Hırsız Kedi Paris'te (A Cat in Paris, 2010), ikili bir hayat süren kedi Dino'nun hikâyesini kahkaha dolu bir animasyon filmiyle görselleştiriyor. İlk gösterimi Berlin Film Festivali'nde yapılan filmin yönetmenliğini Jean-Loup Felicioli ve Alain Gagnol üstleniyor. Gelecek (The Future, 2011) yaşamlarına yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışan bir çiftin, ölmeye yakın, hasta bir kediyi eve almaya karar vermeleriyle başlıyor. Miranda July'ın yönetmenliğini yaptığı film, üstlendikleri sorumluluktan ve özgürlüklerini kaybetmekten korkup işlerinden istifa eden çifte mizahi bir bakış sunuyor. Naoko Ogigami'nin filmi Kedi Kiralama Servisi (Rent-a-Cat, 2012), kendini yalnız hissedenlere kedi kiralayan bir kadını konu ediniyor. Üç kuşağı bir araya getiren bir aile yemeğinin gergin atmosferini soluyan bir kediyi, yönetmen Ramon Zürcher gözüyle yansıtan Tuhaf Kedicik (The Strange Little Cat, 2013), insan doğasının absürdlüğünü ele alıyor.

Belgesel de gösterilecek

Başrollerinde İstanbul sokaklarının sevimli sakinlerinin yer aldığı Kedi (2010) belgeseli, vahşi ve evcil bir hayat arasındaki çizgide sahip tanımadan yaşayan dostlarımızın günlük hayatına bir bakış atıyor. Hollywoodlu bir köpek tımarcısının hayallerinin kadınıyla tanışmasını konu alan Kedilere Alerjisi Var (She's Allergic to Cats, 2016), Michael Reich yönetmenliğinde, büyük umutları ve en derin korkuları görünür kılıyor. Tekir (Tomcat, 2016), kedileri Moses ile mutlu bir yaşam süren bir çiftin giderek artan huzursuzluğunu konu ediniyor. Händl Klaus imzalı yapım, sarsıcı bir gerilim filmi niteliği taşıyor. Yönetmen koltuğunda Takeshi Watanabe ve Yoshitaka Yamaguchi'nin oturduğu Samuray Kedi (Samurai Cat, 2014) Japonya'nın en sevilen iki kültür ikonunu, samurayları ve kedileri bir araya getiriyor. Yönetmenliğini yine Takeshi Watanabe'nin üstlendiği Kedi Ninja (Neko Ninja, 2017) ise hırsızlık yapan genç bir ninjanın olaya şahit olan bir kedi ile ilişkisini yansıtıyor.