Moda ve portre fotoğrafçılığında bir "Işık Ustası"

13 Ağustos 2018

Doğuş Grubu'nun Leica Camera AG işbirliğiyle İstanbul'a taşıdığı Leica Gallery, moda ve portre fotoğrafçılığında Irving Penn ve Richard Avedon ile 20. yüzyılın öncü isimleri arasında yer alan "Işık Ustası" Horst P. Horst'u ağırlıyor. Horst P. Horst'un "Horst: Moda ve Portreler" başlıklı Türkiye'deki ilk sergisi, 13 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında Leica Gallery İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne paralel olarak Horst P. Horst Estate ve The Art Design Project Miami işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide Horst'un Yves Saint Laurent, Cy Twombly, (sayfada gördüğünüz) Paloma Picasso, (yazının üstünde bir detayını bulacağınız) Marella Agnelli, Emilio Pucci, Elsa Peretti, Diane von Furstenberg portreleri sergileniyor.

60 yıl fotoğraf çekti

1930'ların başında ustası Paris Vogue'un baş fotoğrafçısı George Hoyningen-Huene yerine geçen Horst'un fotoğrafları kısa sürede Fransız, İngiliz ve Amerikan baskılarında yayımlanmaya başladı. Gerçeküstü, etkileyici ve zamansız karelerin yaratıcısı olarak nitelendirilen Horst, 60 yıllık kariyerinde fotoğraflarıyla Vogue ve House and Garden dergilerinin sayfalarını süsledi.

1999 yılında aramızdan ayrılan Horst, moda fotoğraflarının dışında aktrislerden yazarlara, devlet başkanlarından kraliyet ailesine dek birçok ünlünün portresini de çekti.