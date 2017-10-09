"Mozaik Yolu," ABD'ye ulaştı

09 Ekim 2017

Türkiye'nin eşsiz kültürel mirası ile tarihi ve doğal zenginliklerini tüm dünyaya tanıtırken uluslararası platformlara bir marka olarak taşıyarak kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı hedefleyen Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (Turkey ONE), Mozaik Yolu Projesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Global Hope Coalition derneği davetinde konuşmacı oldu.

Dünya barışı için geniş ölçekli etkinliklerde bulunan önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Global Hope Coalition, New York programına Turkey ONE Derneği'ni konuşmacı olarak davet etti.

Demet Sabancı ikna etti

Global Hope Coalition derneğinin tek Türk üyesi olan Turkey ONE Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Global Hope Coalition üst yönetimini Turkey ONE Derneği'nin sunumu için ikna etti.

Katılımcıları arasında tüm dünyadan iş insanları ve sivil toplum için gönüllü çalışmalar yürüten hayırseverlerin bulunduğu Global Hope Coalition tarafından gerçekleştirilen 1. Yıl Gala Yemeği'nde Prof. Dr. İlber Ortaylı kapsamlı bir sunum yaparak aynı zamanda isim babası olduğu Mozaik Yolu Projesi'ni anlattı.

Mozaik Yolu Projesi çerçevesinde, Turkey One Derneği tarafından; binlerce yıldır sayısız uygarlığın mirasını taşıyan Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Gaziantep bölgelerinde son yüzyılda gün ışığına çıkarılan mozaiklerin dünya çapında hak ettiği değeri bulması için uluslararası platformlarda çalışmalar yürütülüyor.

Bir "Turizm Destinasyonu"

Turkey ONE Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın öncülüğünde hayata geçirilen proje ile bölgedeki eşsiz mozaiklerin tüm dünyada bilinirliğinin artması, bu bölgenin dünyaca ünlenerek "Mozaik Yolu" olarak yeni bir ''Turizm Destinasyonu'' olması hedefleniyor.

ONKİM Kök Hücre Teknolojileri ve Türk Telekom şirketleri de Mozaik Yolu projesinin dünyaya duyurulmasında Turkey ONE Derneği'ne destek veriyor.

Sunum sırasında, moda ve sanatı birleştiren çok özel tasarımlarıyla ismi dünyada da anılan Özlem Süer'in Turkey ONE Derneği için özel hazırladığı kostümler de yabancı mankenler tarafından sunuldu.

Turkey ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın da Prof. Dr. İlber Ortaylı ile üyelerden Nedim Esgin ve Essum Aslan ile birlikte hazır bulunduğu organizasyonda Global Hope Coalition üyeleri, Mozaik Yolu Projesi'nin detayları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Global Hope Coalition Onursal Başkanı ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğini yaptığı davete yedi ülkenin cumhurbaşkanları ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra İngiltere eski başbakanı Tony Blair ve ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush'un eşi Laura Bush da katıldı.

Global Hope Coalition, gece sonunda, aralarında Turkey ONE Derneği'nin de bulunduğu kurucu ve destekçilerine teşekkür etti.