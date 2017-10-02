Müze sayımız 417 oldu, ziyaretçi sayımız düştü!

02 Ekim 2017

Türkiye genelinde müze sayısının geçen yıl yüzde 2 artarak 417'ye ulaştığı belirlendi. Interpress'in konu ile ilgili yapmış olduğu incelemeye göre, bu müzelerin 193'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, 224'ü ise özel müze olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38,7 azalarak 17 milyon 247 bin 440 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı ise 2016 yılında yüzde 9,9 azalarak 8 milyon 40 bin 90'a geriledi. Müzeler ile ilgili yılbaşından bu yana medyaya da 125 bin 365 haber yansıdığı tespit edildi.

Eser sayıları arttı…

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2016 yılında yüzde 2,4 artarak 3 milyon 311 bin 359 olurken özel müzelerde mevcut eser sayısı ise 2016 yılında yüzde 4,9 azalarak 374 bin 250 oldu. Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2016 yılında yüzde 2,8 artarak 103 bin 571 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu şehir 31 bin 177 ile İstanbul olurken, ikinci sırada 6 bin 675 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, üçüncü sırada 4 bin 376 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve dördüncü sırada ise 4 bin 338 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa yer aldı.

En çok ziyaretçi Mevlânâ Müzesi'ne…

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yeri ise şu şekilde sıralandı.

1- Konya Mevlânâ Müzesi

2- İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi

3- İstanbul Ayasofya Müzesi

4- Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri

5- İzmir Efes Örenyeri

6- Nevşehir Göreme Örenyeri

7- Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri

8- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

9- İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü

10- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri