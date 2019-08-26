Nasreddin Hoca’nın kentinde…
Kiraz bahçelerinin arasından (meşhur Napolyon kirazı) geçerek ulaşılıyor Akşehir’e. Bir yanı, 1960’lı yıllardan beri ağaçlandırılmış, şimdi yemyeşil çamlarla kaplı Sultan Dağları’na yaslı. İçinden şırıl şırıl Tekke Çayı geçiyor… Ovası yemyeşil…
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