Nâzım’a Yolculuk” sergisi uzatıldı
İş Sanat Kibele Galerisi, 2 Mayıs’ta açtığı Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan “Nâzım’a Yolculuk” sergisini gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz Pazar gününe kadar açık tutacak.
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