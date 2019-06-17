“Nordik Film Günleri” Akbank Sanat’ta
Etkinlikte, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Ankara Norveç ve Danimarka Büyükelçilikleri’nin katkılarıyla, güncel İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından filmleri yer alıyor.
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