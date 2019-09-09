Odunpazarı Modern Müze ziyaretçilerini bekliyor
Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle açıldı.
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