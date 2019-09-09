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Odunpazarı Modern Müze ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle açıldı.

Odunpazarı Modern Müze ziyaretçilerini bekliyor
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