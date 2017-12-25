"Ölüm ve Kız" Londra'dan sonra İstanbul'da

25 Aralık 2017

Londra Türkçe Sözlü Tiyatro Festivali'nde de sergilenen Theatre East N Bull'un "Ölüm ve Kız" adli tiyatro oyunu İstanbul'da sanatseverler ile buluşuyor.

17 yıl önce ülkesinde yaşanan askeri cunta tarafından aylarca işkence gören ve bu travmanın izlerini hâlâ taşımakta olan bir kadının hikâyesini konu alan oyun, seyircisini ciddi ve politik sorularla başbaşa bırakmayı amaçlıyor. Kocasına yardım etmek için evine gelen bir adamın yıllar önceki işkencecisi olduğunu iddia eden kadının öyküsü, esas olarak mağdurların şiddete başvurmadan gerçek adaleti nasıl elde edebileceğini sorgulamayı hedefliyor.

Üç kişilik, tek perde

Şilili yazar Ariel Dorfman'ın üç kişilik oyununun yönetmeni ve başrol oyuncusu Barış Celiloğlu aynı zamanda Theatre East N Bull kumpanyasının da sanat yönetmeni. İngiltere'de birçok oyunu hem yönetip hem de Young Vic, The Gate Theatre ve Arcola Theatre gibi İngiliz tiyatrolarında rol alan Celiloğlu'na yardımcı yönetmen Katharina Reinthaller eşlik ediyor. Oyunun yapımcılığını Pan Productions ile Londra'da birçok oyunun ve konserin yapımcılığını üstlenen Zeynep Dalkıran yapmış. Sahnede Barış Celiloğlu'na eşlik edenler ise Göktay Tosun ve Cemil Günyol Bakoğlu…

Tek perdelik "Ölüm ve Kız" 26 Aralık Salı Moda Sahnesi'nde, 28 Aralık Perşembe Kadıköy'de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 20:30'da sahnelenecek...

"Gece o kadar kirliydi ki…"

Theatre East N Bull'un sergilediği ikinci oyun ise Brezilyalı yazar Plinio Marcos'un tek perdelik "Gece O Kadar Kirliydi ki İkisi de Kayboldular" adlı eseri. Yönetmenliğini Barış Celiloğlu'nun yaptığı oyunda başrolde Hakan Arıcan ve Emre Gündoğdu oynuyorlar.

Oyun, yasadışı iki göçmenin bir gece boyunca yabancı bir şehirdeki yaşam mücadelesini anlatıyor. "Gece O Kadar Kirliydi ki İkisi de Kayboldular" 27 Aralık Çarşamba akşamı Nâzım Hikmet Kültün Merkezi'nde ve 29 Aralık Cuma akşamı Galata Perform'da 20:30'da sahnelenecek.