Paul Bocuse, 91 yaşında öldü

22 Ocak 2018

Cumartesi günü 91 yaşında hayatını kaybeden Şef Paul Bocuse, 1960'ların sonlarında ve 70'lerin başında klasik Fransız yemeklerinin modernize edilmiş bir versiyonunu geliştirdi. Amacı, Fransız klasik mutfağının ağır yağlı yemeklerini hafifletmekti. Yaptığı yemeklerle "nouvelle cuisine" yani yenilikçi mutfak akımını başlatan aileden restorancı Bocuse, "klasik ya da modern; bir tek mutfak vardır, o da iyi mutfaktır" diyordu.

Gault-Millau Rehberi'nin yayıncıları Henri Gault ve Christian Millau'nun beğenisini kazanan parlak bir şef grubu arasından çıkan Bocuse, Lyon yakınlarındaki üç yıldızlı restoranı Auberge du Pont de Collonges'de taze malzemelerle hazırlanan stilini şekillendirdi: Daha hafif soslar, olağandışı lezzet kombinasyonları ve klasik tekniğin sağlam ustalığı üzerine kurduğu acımasız inovasyon onu tüm dünyaya duyurdu.

"Yüzyılın Şefi"

1987 yılında dünya çapında düzenlenen adını taşıyan ilk aşçılık yarışması Bocuse d'Or'un yapılmasına öncülük etti. Culinary Institute of America, onu yüzyılın şef olarak seçti ve New York'taki kampüsüne Paul Bocuse ismini taşıyan bir Fransız restoranı açtı.

Fransız hükümetinin ülkesine büyük hizmeti dokunmuş kimselere verdiği Legion d'Honneur nişanı sahibi olan Bocuse, geçtiğimiz yıl Ocak ayında düzenlenen Bocuse d'Or'un yapıldığı Sirha Fuarı'ndaki ödül törenine katılamamıştı… Ancak, biz şehirdeki Les Halles de Lyon Paul Bocuse içerisindeki 59 dükkânı dolaşırken onu sık sık anmıştık. Şarküterilerinden, peynircilere; balıkçılardan, Lyon usulü et cenneti "bouchon"lardan "institution" olarak bilinen mutfak akademilerine pek çok dükkân bize saatlerce keyifli dakikalar geçirtmişti…

Daima çalışan, yorulmak bilmeyen Bocuse, yakın tarihlere kadar haber medyasında ve televizyonda da yorumlarıyla ilgi çekiyordu: 1976'da People dergisine "Hayatta davul dövmek zorundasınız" demişti…

Paul Bocuse, yaşarken bir klasikti; yaptıklarıyla dünya gastronomi tarihinde daima yaşayacak…