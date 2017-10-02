Pera Eğitim, çocuklar ve gençleri Bienal ile buluşturuyor

02 Ekim 2017

Pera Müzesi, ev sahipliği yaptığı 15. İstanbul Bienali'nin "iyi bir komşu" sergisi kapsamında 4-17 yaş gruplarına özel hafta sonu eğitim programları düzenliyor. Koç Holding desteğiyle gerçekleştirilen program dahilinde katılımcılar, sergide yer alan sanatçıların eserlerinden ilham alarak kendi tasarımlarını oluşturuyor. Program, 12 Kasım'a kadar ücretsiz sürüyor.

Pera Müzesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik eğitim programı, 15. İstanbul Bienali'nin "iyi bir komşu" teması etrafında şekillenen birbirinden yaratıcı ve eğlenceli atölyelerden oluşuyor. Sanatçı ve eğitimci Polly Brannan işbirliğinde hazırlanan atölyeler bienali çocuk ve gençlerle buluştururken, sanatı ve sanatçıları daha anlaşılır kılmayı amaçlıyor.

4-6 yaş grubu komşularını keşfediyor!

Komşu Komşu Hu Hu! atölyesine katılan minik ziyaretçiler, hayallerindeki mahalleleri renkli kağıtlara, pastel boya, mukavva ve geri dönüşüm malzemeleri yardımıyla tasarlıyor, en yakın arkadaşlarının bu hayali mahallede yaşadığını düşlüyor. Sokakta, parkta, markette ve okulda karşılaşılan insanların yüzlerini düşünmeye ve hafızalardaki imajları kartonlara çizmeye yönelten Binbir Surat: Komşular atölyesi, kişilikleri yansıtan yüzler üzerine gerçekleşen sohbetle son buluyor. Hareketi seven minik katılımcılar, Ayaklar Yukarı Kollar Yana atölyesinde, sırt üstü yatarak ayakları ile soyut resimler oluşturuyor, hem eğleniyor hem de resme başka bir açıdan bakmayı keşfediyor.

7-12 yaş grubu sanatçılardan ilham alıyor!

Sanatçı Fred Wilson'ın "Afro Kısmet" isimli eserinden ilhamla hazırlanan Yukarıdan Aşağıya: Sarkıt Gitsin atölyesi, çember köpüklerin renklendirilerek avizeye dönüştürülmesinden oluşuyor. Katılımcılar atölye sonunda kurdele ve krapon kâğıtlarla süsledikleri rengârenk avizeleri evlerine taşıyor. Wilson'un eserlerinden ilham alan diğer atölye Kazı Kazan, altın varakla kaplı görselin kazınarak yeniden keşfine imkân tanıyor.

Sanatçı Gözde İlkin'in geleneksel motifler içeren dantellerinin incelendiği Balonu Patlat Lambanı Gör! atölyesi ile katılımcılar, balon ve dantel yardımı ile kendi lambalarını oluşturuyor. Sanatçı Andra Ursuta'nın çocukluğunu geçirdiği evin odalarının minyatür kopyalarından oluşan eserlerinden yola çıkılan Minyatür Odalar atölyesinde çocuklar, ayakkabı kutusu içerisinde kumaş, ahşap gibi gündelik malzemelerine geri dönüşüm malzemelerini de ekleyerek minyatür odalarını tasarlıyor.

13-17 yaş grubu yeni ifade formlarını tecrübe ediyor!

Peşpeşe Kelimeler atölyesi, sanatçı Tsang Kin-Wah'nın yaşam ve ölüm, mücadele ve zafer, kibir ve iktidar, yükseliş ve düşüş güzergahlarını takip eden bir dizi hareketli sözcükten oluşan video enstalasyonuna odaklanıyor. Atölye katılımcıları, kolaj tekniğiyle metnin ve desenin nasıl bir araya gelebileceğini keşfediyor.

Fred Wilson'ın Afro Kısmet isimli eserinden ilhamla hazırlanan Tekstil Güzergâh Haritaları, Biz Nereliyiz? atölyesinde gençler semboller, desen tasarımları, zihin haritalama biçimleri ve soyut sanat formları aracılığıyla kendi mirasları ve ailelerinin geçmişi ile ilgili tekstil haritaları oluşturuyor.

Etkinlik gün ve saatleri

4-6 yaş gruplarına yönelik atölyeler, Cumartesi günleri 11.00-13.00, Pazar günleri 12.30-14.30 saatleri arasında; 7-12 yaş gruplarına yönelik atölyeler Cumartesi günleri 14:00-16:00, Pazar günleri 15.00-17.00 saatleri arasında; 13-17 yaş gruplarına yönelik atölyeler Cumartesi günleri 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.