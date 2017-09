Pera Film'de "suç ve ceza" filmleri

25 Eylül 2017

Pera Film, sinema tutkunlarını Arjantin sinemasından derlenen çoğu ödüllü suç filmlerini izlemeye davet ediyor. Arjantin Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleşen program, insan doğasındaki şiddet eğilimini, insanları suç işlemeye iten toplumsal ve psikolojik etkenleri, suçlularla suçları ortaya çıkarmaya çalışanlar arasındaki akıl oyunlarını, gerilim ve aksiyon içeren anlatımlarla ortaya koyan filmlerden oluşuyor.

Gösterim programı şöyle:

27 Eylül / Çarşamba

17:00 Komşu Adam / The Man Next Door (110')

19:00 Kayıp Çocukluk / Clandestine Childhood (112')

29 Eylül / Cuma

19:00 Komşu Adam / The Man Next Door (110')

21:00 Dokuz Kraliçe / Nine Queens (114')

30 Eylül / Cumartesi

14:00 Kóblic (92')

16:00 Eva'ya Huzur Yok / Eva Doesn't Sleep (85')

18:00 Gözlerindeki Sır / The Secret in Their Eyes (129')

1 Ekim / Pazar

13:00 Kayıp Çocukluk / Clandestine Childhood (112')

15:00 Aura / The Aura (134')

4 Ekim / Çarşamba

19:00 Aura / The Aura (134')

6 Ekim / Cuma

19:00 Başsız Kadın / The Headless Woman (87')

7 Ekim / Cumartesi

14:00 Asabiyim Ben / Wild Tales (122')