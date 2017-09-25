Pera Film'de "suç ve ceza" filmleri
Program insan doğasındaki şiddet eğilimini, insanları suç işlemeye iten toplumsal ve psikolojik etkenleri, suçlularla suçları ortaya çıkarmaya çalışanlar arasındaki akıl oyunlarını, gerilim ve aksiyon içeren anlatımlarla anlatan filmlerden oluşuyor.
Pera Film, sinema tutkunlarını Arjantin sinemasından derlenen çoğu ödüllü suç filmlerini izlemeye davet ediyor. Arjantin Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleşen program, insan doğasındaki şiddet eğilimini, insanları suç işlemeye iten toplumsal ve psikolojik etkenleri, suçlularla suçları ortaya çıkarmaya çalışanlar arasındaki akıl oyunlarını, gerilim ve aksiyon içeren anlatımlarla ortaya koyan filmlerden oluşuyor.
Gösterim programı şöyle:
27 Eylül / Çarşamba
17:00 Komşu Adam / The Man Next Door (110')
19:00 Kayıp Çocukluk / Clandestine Childhood (112')
29 Eylül / Cuma
19:00 Komşu Adam / The Man Next Door (110')
21:00 Dokuz Kraliçe / Nine Queens (114')
30 Eylül / Cumartesi
14:00 Kóblic (92')
16:00 Eva'ya Huzur Yok / Eva Doesn't Sleep (85')
18:00 Gözlerindeki Sır / The Secret in Their Eyes (129')
1 Ekim / Pazar
13:00 Kayıp Çocukluk / Clandestine Childhood (112')
15:00 Aura / The Aura (134')
4 Ekim / Çarşamba
19:00 Aura / The Aura (134')
6 Ekim / Cuma
19:00 Başsız Kadın / The Headless Woman (87')
7 Ekim / Cumartesi
14:00 Asabiyim Ben / Wild Tales (122')