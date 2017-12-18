Pera Müzesi'nin yeni sergileri Kahn ve "portre" üstüne

18 Aralık 2017

Pera Müzesi, "Louis Kahn'a Yeni/Den Bakış: Cemal Emden'in Fotoğrafları - Çizimler ve Resimler" sergisi ile 20. yüzyıl dünya mimarlığının önemli isimlerinden Amerikalı mimar, düşünür ve sanatçı Louis Kahn'ın yapıtlarına ve sanatsal çalışmalarına odaklanıyor. Sergide, Louis Kahn'ın çok yönlü kişiliğinin, mimar ve fotoğraf sanatçısı Cemal Emden fotoğrafları eşliğinde gözler önüne serilmesi hedefleniyor.

Pera Müzesi'nin Seranit Grup sponsorluğunda ve Arçelik'in desteğiyle düzenlediği serginin küratörlüğünü mimar N. Müge Cengizkan, tasarımını Bülent Erkmen üstleniyor. Mimar ve fotoğraf sanatçısı Cemal Emden'in belgelediği ve Kahn'ın yapılarına yeni bir bakış sunan fotoğrafları merkezine alan sergi, 4 Mart 2018'e kadar gezilebiliyor.

Çizim ve fotoğraflar, eskizler

Sergi, Kahn'ın tüm yaşamını geçirdiği, çalıştığı ve eğitmenlik yaptığı Pensilvanya'nın yanı sıra Dakka ve Ahmedabad'da bulunan mimari yapıtlarına ait çizim ve fotoğraflar ile Avrupa seyahatlerinde gerçekleştirdiği karakalem, pastel ve suluboya ile ürettiği eskizleri bir araya getiriyor. "Işıkla tektonik", "Yeri kurmak", "Programı yoğurmak" temaları çerçevesinde kurgulanan sergi kapsamında, bir dönem Amerika'da öğrencisi olmuş Orta Doğu Teknik Üniversitesi kökenli mimar-eğitimcilerin deneyim ve düşüncelerini paylaştıkları kısa filmler ile Kahn'ın yazdığı veya Kahn üzerine yazılan kitaplardan bir seçki de sunuluyor.

"Portreler ve Diğer Kurmacalar"

Pera Müzesi, "Bana Bak!: "la Caixa" Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar" sergisi ile, sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden biri olan portreyi, günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele alıyor. 4 Mart 2018'e kadar sürecek olan sergi, kendimizi bir imge olarak nasıl yorumladığımız sorusunu gündeme taşıyor.

Pera Müzesi'nin "la Caixa" Vakfı iş birliği ile düzenlediği serginin küratörlüğünü Nimfa Bisbe Molin üstleniyor. Bir yandan portrenin normlarını sorgularken diğer yandan ona ait stratejileri ve toplumsal alışkanlıkları açığa çıkaran sergide yer alan işlerin çoğu, hafıza ve kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm ve temsil kavramlarını inceliyor.

22 sanatçı yer alıyor

Sergideki resimler maskeleri ve makyajı ortaya sererken; fotoğraflar kurmaca ve gerçekliğin kafa karıştırıcı etkilerini üretme potansiyelini kullanıyor. Portrelerin toplumsal aynasında kendilerine bakmaya davet eden sergi 22 sanatçının yapıtlarını içeriyor.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Janine Antoni, Eduardo Arroyo, Juan Navarro Baldeweg, Jean-Michel Basquiat, Christian Boltanski, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Esther Ferrer, Günther Förg, Curro González, Stefan Hablützel, Roni Horn, Sharon Lockhart, Pedro Mora, Vik Muniz, Óscar Muñoz, Bruce Nauman, Carlos Pazos, Cindy Sherman, Antoni Tàpies, Gillian Wearing, Sue Williams bulunuyor.