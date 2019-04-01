Perge’de antik çağa yolculuk…

01 Nisan 2019

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Stavros Niarchos Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Hayırseverlik” sempozyumu sırasında Antalya'nın 18 km doğusunda, Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan, bir zamanlar Pamfilya Bölgesine başkentlik yapmış Perge’yi de gezme fırsatı bulduk.

Tiyatro, Güney Hamamı, Agora & Macellum, Kestros Çeşmesi, Sütunlu Ana Cadde, Sütunlu Batı Cadde ve bu caddeye paralel uzanan su kanalı, Caracalla Çeşmesi derken Perge’de saatlerin nasıl geçtiğini fark etmedik…

Tiyatro ve stadyum karşılıyor

Perge’de ziyaretçileri, şehir surlarının dışına inşa edilen 15 bin kişi kapasiteli Yunan-Roma tipi tiyatro karşılıyor. Tiyatronun yan tarafında, 12 bin kişilik eski çağlardan günümüze en iyi korunmuş stadyumlardan biri bulunuyor. Yine şehir dışında Bithynia Valisi Plancius Verus'un kızı Plancia Magna'nın lahdi bulunuyor.

Şehre, görkemli Hellenistik giriş kapısından giriliyor. Kentin antik çağdaki heybetini yansıtan yapılar arasında dikdörtgen planlı agora, yüksek kuleler, anıtsal çeşmeler, hamamlar ve sütunlu caddeler yer alıyor.

Perge şehir planının esasını biri doğu-batı, diğeri ise kuzey-güney yönünde uzanan iki ana cadde oluşturuyor. Antik dönemde, her iki caddenin ortasında inşa edilmiş geniş kanaldan sular akıyormuş… Bu kanallar, kentteki dört anıtsal çeşme ve iki büyük hamam ile beraber, hemen yakınından Aksu nehri akan Perge’ye bir “su kenti” kimliği kazandırmış…

Heykelleri ile de tanınıyor

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Perge, heykelleri ile de tanınıyor. Bulunan eserler, bugün Antalya Müzesi’nde sergileniyor.

Perge'de kutsal sayılan tanrı ve tanrıçalar arasında Artemis'in önemli bir yeri bulunuyor. Perge'nin yetiştirdikleri arasında fizikçi Asklepiades'den, felsefeci Varus ve matematikçi Apollonios bulunuyor.

Kentteki kazı çalışmaları, Türk arkeologlar tarafından 1946'dan beri devam ettiriliyor.