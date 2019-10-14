Popüler kültürün babası Andy Warhol, orijinal yapıtlarıyla UNIQ Expo'da
UNIQ Expo, Odeabank'ın ana sponsorluğunda; popüler kültürün babası olarak gösterilen Andy Warhol’u, 90 orijinal eseriyle 7 Kasım'dan itibaren sanatseverlerle buluşturuyor…
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