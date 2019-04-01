Portakal çiçekleri, bahar otları ve enginarlar festivallerle kutlanıyor

01 Nisan 2019

Doğanın uyandığı, bereketli ay Nisan, festivalleriyle başlıyor… Portakal Çiçeği Karnavalı 3-7 Nisan; Alaçatı Ot Festivali 4-7 Nisan, Urla Enginar Festivali 26-28 Nisan; Tasting Alaçatı yine 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek…

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

Bu yıl, 3-7 Nisan tarihleri arasında yedinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana’nın değerlerine ve bölgenin turizmine katkılar sağlamayı hedefliyor. Nisan, Adana’nın en güzel mevsimi, portakal çiçeği mevsimi… Hava, Nisan ayında ne soğuk, ne sıcak oluyor; limonata gibi tâbir edilen günler geçiyor…

Rüzgârın ara ara taşıyıp getirdiği portakal çiçeği kokuları, günün 24 saati solunabiliyor. Türkiye’nin ya da dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, portakal çiçeği mevsiminde mutlaka Adana’ya gelmeye çalışıyor Adanalılar… Yılda sadece bir kez, en fazla 2 hafta sürecek bu coşkuyu kaçırmamak için…

Portakal çiçeği mevsimi, iklim durumuna göre birkaç gün fark etmekle birlikte, genellikle 5-20 Nisan tarihleri arasında oluyor.

Her sene Cumartesi günü (bu yıl 6 Nisan) renkli kostümler giyen konuklar, Adana sokaklarında kortej yürüyüşüne katılarak birlikte eğlenmenin keyfini yaşıyorlar… Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın sloganı, “Nisan’da Adana’da!” Şovlar, sergiler, söyleşiler, yemek yarışmaları, koşular programın vazgeçilmezleri arasında…

Bu arada, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın düzenleyicisi Nisan’da Adana’da Vakfı, bu bene yeni bir projeyi de hayata geçirdi. Bu proje ile hizmete açılan www.adanadangelsin.com e-ticaret sitesi ile Adana’ya özgü birçok ürünü, Türkiye’nin her yerinden kolayca sipariş etmek mümkün olacak…

Alaçatı Ot Festivali

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali için hazırlıklar sürüyor. 4-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Alaçatı Ot Festivali’nin teması, pazı olarak belirlendi. Festival kapsamında yeldeğirmeni çevresinde Çeşmelilere, Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilecek stantlarda, Alaçatı ve Çeşme'nin doğasında yetişen yenebilir otlar, otlardan yapılan çeşitli yiyecekler, el ürünleri ve hediyelik eşyalar satışa sunulacak.

Alaçatı Ot Festivali'nde, uygulama bahçesine dikilen otlar hakkında ziyaretçiler bilgilendirilirken, sakız ağaçlarının bulunduğu bahçeye de yeni sakız fidanları dikilecek.

Festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da şefler tarafından çeşitli yemek atölyeleri düzenlenecek ve biyoçeşitlilik ile otlar hakkında çeşitli söyleşilerle ziyaretçiler bilgilendirilecek.

Festivalin ilk günü, geleneksel Festival Korteji de gerçekleştirilecek…

Urla Uluslararası Enginar Festivali

İzmir ilinin batısında, yarımadanın başlangıcında bulunan Urla, ismini Latince ve Rumca " sazlık" anlamına gelen Vurla kelimesinden almış... Çok kültürlü geçmiş yaşamın izlerini, sokak aralarında Arnavut kaldırımlarına ve eski taş evlerin duvarlarına saklayan Urla, hayal gücünü destekleyen keşiflere açık bir ilçe.

Yüzyıllık zeytin ağaçlarıyla, koca yemişiyle, murt cinsi mersini ve defne ağaçlarıyla, enginarıyla, yaz kış yemyeşil olan tepeleriyle güneşe ve denize gülümseyen Urla bu baharı da festival ile kutluyor.

Dünya Gurme Şehirler ağına üye olan Urla’da Uluslararası Enginar Festivali'nin ikincisi bu yıl, 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek…

Yunan tanrısı Zeus’un âşık olduğu kadın Cynara’dan adını alan enginara adanan festivalde mutfak ve sanat atölyeleri, müzik etkinlikleri, söyleşiler, yemek tadımları yer alacak…

Tasting Alaçatı

Alaçatı’nın köy içinde ve çevresindeki doğal platolarda gerçekleşen Tasting Alaçatı, Alaçatılı işletmelerin ev sahipliğinde üç gün boyunca devam edecek. Gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler, workshop’lar, müzik, sanat içeren Tasting Alaçatı'nın ikincisi, 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 100’e yakın etkinlik, 70’e yakın özel menü sunulacak.

Etkinliğin amacı, “Ege’nin yerel ürünleri ve üreticileriyle yeme içme kültüründeki öneminin anlaşılmasını ve genel olarak dünyada fark yaratmak için ilham vermek ve ufuk açmak” olarak belirtiliyor.