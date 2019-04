Ramazan'a özel iftar sofraları (1)

29 Nisan 2019

Conrad Istanbul Bosphorus

Conrad İstanbul Bosphorus, iftar bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyenlere, Manzara Restaurant’da özel bir menü sunacak. Set menü, Medine hurması, bal kaymak, sucuk, pastırma ve Ramazan pidesi gibi iftariyeliklerle başlayacak. Lebeniye, şehriyeli tavuk ve mercimek gibi içinizi ısıtacak çorba çeşitlerinin ardından, zeytinyağlı tabağı, pastırmalı paçanga böreği, ıspanaklı ve yumurtalı pide, kuru patlıcan dolması gibi geleneksel lezzetlerle devam edecek. Üç farklı alternatifin bulunduğu ana yemek seçenekleri arasında ise patlıcan beğendili kuzu incik, iç pilav ve kremalı ıspanakla servis edilen tavuk şiş ve ağır ateşte fırınlanmış dana antrikot yer alacak. Ramazan sofralarının olmazsa olmaz tatlısı güllaç Conrad’ın yorumuyla sunulurken, vanilyalı dondurma ile servis edilen irmik helvası ile vişneli ekmek kadayıfı set menünün diğer tatlı seçenekleri arasında yer alacak. İftar yemeği, Osmanlı şerbeti, çay, kahve ve lokum ikramı ile son bulacak.

Elite World Hotels

Elite World Hotels on bir ayın sultanı Ramazan süresince Türk mutfağının lezzetlerini özel set menü veya açık büfe olarak misafirlerinin beğenisine sunacak. Elite World İstanbul, The Braserrie’de özel set menü; adalar manzarası eşliğinde Elite World Asia Hotel havuz başında gruplara özel iftar yemeği, The Grill Ocakbaşı’nda ise Cuma ve Cumartesi günleri canlı müzik eşliğinde iftar buluşmaları gerçekleştirilecek. İftariyelikler, iftar geleneğinin vazgeçilmezi çorbalar, mevsimin sebzelerinden zeytinyağlılar ile başlayacak. Taze baharatlarla marine edilmiş antrikot, kuzu ve piliç sarma, sebzeli panelenmiş yufka böreği, kır ve ramazan pidesi, meyve ve tatlı büfesi, limitsiz çay, kahve, dondurma servisi gibi lezzetler Elite World Hotels misafirlerine sunulacak.

Fairmont Quasar İstanbul

Fairmont Quasar İstanbul, Ramazan ayını Stations restoranda karşılayacak. Stations’ta, hem iftariyeliklerin, hem de tüm Ramazan sofralarının lezzetlerinin yer aldığı büfeler, 5 Mayıs sonrası, Ramazan ayı boyunca konukların hizmetinde olacak. İftar akşamlarına canlı klasik Türk müziği ezgileri eşlik edecek.

Grand Hyatt İstanbul

Grand Hyatt Istanbul’un 34 isimli restoranı Ramazan ayına özel iftar menüsü ile misafirlerini ağırlayacak. İftar büfelerinde meze çeşitleri, salata çeşitleri, peynirler ve soğuk etlerden oluşan şarküteri tabağı sunulacak. Her akşam ızgara, sebze yemekleri, pide, lahmacun veya gözlemenin yer aldığı menüde et, tavuk veya balık seçenekleri de yer alacak. İftarın finali ise Türk tatlı çeşitlerinin sunulduğu açık büfe ile olacak.

The Ritz Carlton Istanbul

The Ritz-Carlton, Istanbul, Ramazan coşkusunu Atelier Real Food’ta hazırlanan iftar büfesiyle karşılayacak. Türk ve Akdeniz mutfağından geleneksel lezzetlerin yer aldığı iftar büfesinde, taş fırından çıkan pide ve börekler, iftariyelikler, çorba seçenekleri, mezeler, zeytinyağlılar ve daha pek çok tat, başlangıç olarak misafirlerin beğenisine sunulacak. Ana yemek seçeneklerinde ise hünkâr beğendi, iç pilav, a la nazik, kuzu güveç, dana bonfile, karides güveç, pastırmalı kuru fasulye gibi lezzetler sunulacak. Gözleme, döner ve dondurma çeşitlerinin bulunduğu istasyonlar da restoranda yer alacak. Tatlılarda ise güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı, zerde, baklava çeşitleri, kazandibi, fırın sütlaç gibi sütlü tatlıların yanı sıra cheescake, tiramisu, krem brüle, dondurma, meyve seçenekleri ve daha birçok lezzet yer alacak. Ramazan ayı boyunca her bir iftar menüsünden elde edilen gelirin 5 TL’si “Rehber Köpekler” derneğine bağışlanacak.