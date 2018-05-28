Ramazan'a özel iftar sofraları (2)

28 Mayıs 2018



Günaydın

Günaydın'da sebze, mantar, mercimek, sebzeli tavuk, domates ve ezogelin çorbaları seçenekleriyle sıcak bir başlangıç sunan mönüde, hurma, kaymak, petek bal, Antep peyniri, yeşil zeytin, pastırma ve çiğ köftenin bulunduğu iftariyelik tabağı yer alıyor.

Kebaplara eşlik eden ara sıcaklarda ise patlıcan dolma, haşlama içli köfte ve fındık lahmacun var. Et döner, tavuk şiş, Adana kebap, Alinazik kebap, kuzu pirzola, beğendili kebap, fıstıklı kebap, abugannuş, kuzu şiş ve altı ezmeli kebap Ramazan ayında da Günaydın misafirlerinin sofralarında. Güllacın yanı sıra kadayıf, sütlaç, fıstıklı baklava, incir tatlısı ve meyve ile iftar sona eriyor…

İzaka

İzaka'da Executive Chef Eyüp Çevik'in yorumuyla sunulan lezzetlere her akşam canlı fasıl eşlik ediyor. İftar sofrasında ilk olarak gülden incire birçok ev yapımı reçel çeşidi, manda yoğurdu, antep fıstığı, pastırma, ceviz, sucuk, zeytin, kuru meyveler, petek bal ve kaymaktan oluşan iftariyelikler ve Medine hurma, Ramazan pidesi yer alıyor.

Zeytinyağlılar büfesinde imambayıldıdan enginara, ıspanaktan taze fasulyeye birçok lezzet misafirlere sunulurken, özel turşu büfesinde erik, cin biberi, fasulye, karnabahar ve patlıcan gibi çok sayıda çeşit yer alıyor. İsli Çerkez peyniri, Kars gravyeri, bibere sarılı kısır, ve Çerkez tavuğu soğuk büfesinde öne çıkan diğer tatlar. Lebeniye çorbası, bulgur çorbası, piliç saray sarma, gerdanlı kuzu keşkek, etli pazı sarma, kuzu kol sarma, keşli cevizli köy eriştesi ve Kayseri mantı geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından öne çıkan tarifler. Döner, gözleme çeşitleri, dana kaburga ve kuzu tandır ise canlı istasyondan servis edilen tatlar. Ramazan ayının tatlısı güllaç, irmik helvası, baklava çeşitleri, lokma ve dondurma çeşitleri ise tatlı büfesinde sunuluyor.

Lacivert

Lacivert'in usta şefi Hüseyin Ceylan ve ekibinin hazırladığı mönüde Anadolu'nun birçok yöresine ait tatlar bulunuyor.

İftariye tabağında öne çıkan lezzetler arasında Mengen köy peyniri, isli Çerkez peyniri, Çeçil peyniri, Ezine beyaz peyniri, füme dana kaburga et, Kayseri kuş gözü pastırması, manda kaymağı, Sivas Eğriçimen süzme balı, Medine hurma, zeytin çeşitleri ve Ege usulü kabak çiçeği dolması bulunuyor. Sebzeli ve tavuklu yarma buğday çorbasıyla devam eden mönüde ara sıcaklarda yoğurtlu pazı dolmasına Kaz Dağları otlu böreği eşlik ediyor. Ana yemekte ise yaz sebzeleri ile hazırlanmış Firik pilavlı etli güveç veya sebzeli sütlü patates ile servis edilen ızgara minekop balığı misafirlerin beğenisine sunuluyor. Güllaç, Bandırma lor peyniri tatlısı, çam sakızlı muhallebi ve tahinli Hatay kabak tatlısı da mönüde yeri alıyor. Ramazan ayının ruhunu yansıtan demirhindi ve sübye şerbetlerinin yanı sıra ev yapımı limonata da Lacivert'teki iftar buluşmalarında sunulanlar arasında.

Set Kebap

Set Kebap yeni atmosferindeki menüsünde buğday çorbası, fındık lahmacun, kuru patlıcan dolması, gavurdağ salatası gibi tatlarının yanı sıra söğürtme, içli köfte, kebap çeşitleri ve Kemalpaşa yer alıyor. Set Kebap'ın mutfağı yine, kariyerinin ilk yılından bu yana ekibin parçası olan ve 2000 yılından beri aşçıbaşı olarak görev yapan Muzaffer Usta'ya emanet.

Spago

İki Michelin yıldızlı Wolfgang Puck'ın Türkiye'deki restoranı Spago İstanbul'un Executive Şef Cihan Kıpçak ve ekibinin hazırladığı Ramazan mönüsünde iftar sofralarının vazgeçilmezi iftariyeliklerle açılış yapılıyor. Mercimek çorbasının ardından domates soslu ev yapımı makarna, bezelye püresi eşliğinde servis edilen çıtır somon ve fırında ağır pişmiş dana yanağı sunuluyor. İftar yemeği vanilyalı dondurma eşliğinde baklava millefeuille veya güllaç ile sona eriyor…