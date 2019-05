Ramazan'a özel iftar sofraları (2)

13 Mayıs 2019

Çırağan Palace Kempinski

Çırağan Palace Kempinski’nin birinci katında yer alan Tuğra Restoran’da fırından taze çıkmış ramazan pideleri, geleneksel iftariyelikler, çorba çeşitleri misafirlere sunulacak başlangıçlardan sadece bazıları. Ara sıcaklar, çeşit çeşit salatalar, ana yemek olarak sunulan süt kuzusu tandır, ege fileto lagos ızgara, dinlendirilmiş ızgara antrikot, piliç topkapı gibi ana yemek seçenekleri ve onlara eşlik eden Osmanlı şerbetleri bulunuyor. Açık büfede baklavalar, Osmanlı lokumları, kaymaklı tel kadayıfı, revani, fırınlanmış cevizli bal kabağı, zerde, keşkül, kazandibi ve güllaç sunuluyor.

Laledan Restoran ise açık büfe lezzetler sunuyor. Masaların üzerinde misafirleri geleneksel iftariyelikler karşılarken; açık büfede zeytinyağlılar, ara sıcaklar, salatalar, şarküteri ürünleri yer alıyor. İslim kebabı, levrek balığı buğulama, alinazik, kuzu incik, kebap çeşitleri gibi ana yemekler; geleneksel tatlılar açık büfenin diğer lezzetleri arasında…

Develi Restaurant

107 yıllık marka Develi’de kebapların yanı sıra özel iftar tabağı, Antep usulü kuru patlıcan dolması, semsek pidesi, güllaç gibi lezzetler menüde sunulanlardan sadece bazıları… Develi; ramazan boyunca Samatya, Kalamış, Etiler, Marin, Ataşehir, Florya, Tuzla ViaMarin, Nişantaşı ve Ankara şubeleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Develi’nin yurt dışında Girne’de de şubesi bulunuyor…

Hilton İstanbul Bomonti

Haftanın 7 günü 7 farklı menü ile misafirlerini karşılayacak olan The Globe, iftar sofralarını Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden özel olarak getirdiği coğrafi tescilli ürünleri içeren iftariyelikler, Hilton yorumu ile sunulan Osmanlı -Türk mutfağından geleneksel yemeklerle misafirlerini ağırlıyor. Canlı fasıl müziği eşliğinde lebeniye çorbası, Edirne tava ciğeri, tahinli Antakya humusu, taze zahter salatası, Şanlıurfa pencer boranisi ve fellah köftesi gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı menülerin ana yemek seçimi ise iki alternatifli. Piliç Topkapı’dan hünkâr beğendiye, kuzu külbastıdan tavuk but yahniye, Akdeniz usülü kuzu incikten mutancana güvece, dana gerdandan tavuk külbastıya her gün için ayrı seçenekler misafirlerin beğenisine sunulacak.

Izaka Restaurant

Izaka Restaurant, Ramazan boyunca Türk ve Osmanlı mutfağının lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor. İftar menüsünde iftariyeliklerden zeytinyağlılara, salatalardan ızgaralara, tatlılardan şerbetlere kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Executive Chef Eyüp Çevik’in yorumuyla hazırlanan iftar menüsünde her hafta farklı lezzetler konukları bekliyor. Lebeniye çorbası, bulgur çorbası; gerdanlı kuzu keşkek, keşli köy eriştesi, kuzu kol sarma, kuzu tandır, etli pazı sarma, dana kaburga, Edirne yaprak ciğer, vişneli yaprak sarma, Kayseri mantı gibi lezzetler de menüde yer alıyor. Tatlı büfesinde ise ekmek kadayıfı, şekerpare, baklava ve kadayıf gibi geleneksel tatlılara bademli güllaç, kazandibi, fırın sütlaç ve keşkül gibi sütlü tatlılar eşlik ediyor. Demirhindi ve Osmanlı şerbeti, komposto, cezerye döner, ceviz kral ve güllü kral lokum da Izaka’nın iftar sofrasında… Izaka’da set menü ya da açık büfe alternatifleri de bulunuyor.

Matbah Restaurant

Osmanlı’dan ‘Diş Kirası’ Geleneği ile süslenen ramazan menüsünde Medine hurması, Mudanya siyah zeytin, Ezine beyaz peynir, ev yapımı reçel, Karadeniz balı, Çanakkale tereyağı, Kayserili Hacı’nın artisan pastırması, ramazan pidesi, kırma yeşil zeytin ve ceviz ezmesi nar ekşili, babaganuş, Biga köy tarhanası, vişne ekşisi ile tatlandırılmış yoğurtlu ve baharatlı çorba, arefe köftesi (18.yy), hassa böreği (15. yy) yer alıyor. Ana yemek kuzu incik, beğendili (17. yy) veya nîrbâc (1844). Ramazan tatlıları

nar taneli güllaç (14. yy) veya bal helvası (1539) yine menünün lezzetleri arasında. Matbah’ta içecek olarak Osmanlı şerbeti ve süzme yoğurttan ayran, çay, Türk kahvesi, meşrubat sunuluyor.

Tarihi Beydağı Lokantası

Süleymaniye Camii’nin tam karşısında bulunan Tarihi Beydağı Kuru Fasulyecisi, iftarını sevdikleri ile Süleymaniye Camii’nin yanı başında yapmak isteyenler için, özel menüler hazırladı. 1950’li yıllarda Şeref Özkan tarafından kurulan Tarihi Beydağı Lokantası’nın ramazana özel menüleri şöyle:

Ramazan Menüsü 1: Kuru fasulye (hurma, su, çorba, kuru fasulye, pirinç ya da bulgur pilavı, turşu ya da salata, ayran)

Ramazan Menüsü 2: Köfte ızgara (hurma, su, çorba, köfte ızgara, turşu ya da salata, kola ya da ayran)

Ramazan Menüsü 3: Tavuk ızgara (hurma, su, çorba, tavuk ızgara, turşu ya da salata, kola ya da ayran).