Ramazan'a özel iftar sofraları (3)
On bir ayın sultanı Ramazan sürüyor. Bu sene de Ramazan mönüsü hazırlayan yerlerden seçmeler bu köşede. Bu haftanın mekânları Borsa Restaurant, Four Seasons Hotels, Hilton Bosphorus, Tadında Anadolu, Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel…
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