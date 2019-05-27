Ramazan'a özel iftar sofraları (4)
On bir ayın sultanı Ramazan sürüyor. Bu sene de Ramazan mönüsü hazırlayan yerlerden seçmeler bu köşede yer alıyor. Bu haftanın mekânları Divan İstanbul Otelleri, Hilton İstanbul Maslak, Hyatt House Gebze, Lazzoni Hotel, Wish More Hotel İstanbul…
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