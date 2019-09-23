Rezan Has Müzesi’nde “Bir Mekân, Bir Hikâye”
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Șubesi tarafından düzenlenen “Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği” sergisi, Rezan Has Müzesi’nde 26 Ekim tarihine kadar sürüyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.