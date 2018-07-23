Sabancı Müzesi’nde “kuşlar” uçuyor!

23 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) sergi salonlarında ve bahçesinde farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor… Bunlardan birisi, geçtiğimiz Cuma günü Seyhun Topuz’un “Kuzgun Acar Anısına” isimli eserinin sergilenmeye başlanması.

Seyhun Topuz’un, sanatçı Kuzgun Acar’ın ölümünün 40. yılı vesilesiyle restore edilerek 2016 yılında SSM’de sergilenen “Kuşlar - Soyut Kompozisyon”dan ilhamla ürettiği eseri, onunla aynı yerde, SSM’nin Boğaz manzaralı terasında.



SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer “SSM olarak, değerli sanatçı Seyhun Topuz’un ‘Kuzgun Acar Anısına’ isimli düzenlemesini Boğaz manzaralı terasımızda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Zaman içinde gördüğü doğal tahribat sebebiyle, 2013 yılında Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından izinle İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndaki (İMÇ) yerinden çıkarılıp restorasyon amacıyla korumaya alınan Kuzgun Acar eseri ‘Kuşlar - Soyut Kompozisyon’, üç yıllık bir restorasyon çalışması sonrasında 2016 yılında müzemizde sergilenmişti. Seyhun Topuz da dokuz parçadan oluşan düzenlemesini, Kuzgun Acar’ın İstanbul’un simgeleri arasında yer alan bu eserinden ilhamla üretti. Heykel sanatının kitlelerle iletişim kurmasını sağlayan değerli iki sanatçının eserlerini müzemizde sergilemek bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu sergiyi takiben heykel sanatının önemli temsilcilerini, her yaz müzemizin bahçesinde sanatseverlerle buluşturmaya devam etmeyi diliyoruz” diyor.

Seyhun Topuz’un “Kuzgun Acar Anısına” adlı düzenlemesi, 1 Ekim tarihine kadar müzenin bahçesinde görülebiliyor.

“Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey”

SSM’de sanat tarihimizde önemli yeri olan Osman Hamdi Bey’in Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan eserleriyle, sanatçının bunları yaparken kullandığı tekniklere dair bulgular “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” sergisiyle 31 Aralık tarihine kadar sanatseverlere sunuluyor.

Osman Hamdi Bey’e ait 6 tablonun 2016’da başlayan bilimsel araştırma ve konservasyon çalışmaları Bank of America Merrill Lynch’in dünya çapında yürüttüğü “Sanatı Koruma Projesi” kapsamında gerçekleştirilmişti. Osman Hamdi Bey tabloları üzerine konservasyon ve bilimsel araştırmalar alanında yapılmış en ayrıntılı çalışma olan projenin süreçleri, Atlı Köşk’te sergileniyor.

Osman Hamdi Bey’in tablolarının gelecek yıllara bütünlüğünü koruyacak bir şekilde aktarılmasını sağlayan proje; Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla yürütülürken Getty Konservasyon Enstitüsü de test sonuçlarının değerlendirilmesinde danışmanlık yaparak katkı sağlamıştı.

Kalıcı koleksiyon…

Kalıcı koleksiyondaki “Tanzimattan Cumhuriyete Türk Resmi - Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu”, erken dönem Türk resminin seçkin örnekleri ile Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İstanbul’da çalışmış yabancı sanatçıların eserlerinden oluşuyor. 1850-1950 yılları arasında yoğunlaşmakta olan koleksiyonda Raphael, Konstantin Kapıdağlı, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Fikret Mualla gibi yerel sanatçılar ile Fausto Zonaro ve Ivan Ayvazovski gibi yabancı sanatçıların eserleri bulunuyor.

SSM Resim Koleksiyonu, yeni sergi hazırlıkları sebebiyle geçici olarak teşhirden kaldırılmış. Bu süre zarfında Google Cultural Institute işbirliğiyle koleksiyonu sanal 360 sanal tur uygulamasıyla internet ortamında gezebilmek, eserleri ve bilgi panolarını müze gezme tecrübesine yaklaşan “Street View” tekniğiyle incelemek mümkün.

“Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”

Sakıp Sabancı, başta ünlü hattatların güzel yazı (hüsnühat) örnekleri ve Kuran nüshaları olmak üzere sanatlı elyazma kitaplar koleksiyonu yapmaya Sultan II. Mahmud’un (h. 1808-39) yazmış olduğu bir levhayı satın alarak başlamıştı. Sakıp Sabancı Koleksiyonu 1980’lerde satın alınan özel koleksiyonların da katkısıyla zenginleşti.

Atlı Köşk, 1998’de müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Ailesi tarafından Sabancı Üniversitesi’nin kullanımına tahsis edildi ve 2002’de Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi adıyla ziyarete açıldı; köşkün üst kat odaları Osmanlı kitap ve hat sanatı örneklerinin sergilendiği salonlara dönüştürüldü.

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nda, 14. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıla kadar uzanan sürede hazırlanmış sanatlı elyazması Kuran-ı Kerim nüshaları ve dua kitapları, Osmanlı hattatlarının ayet, hadis ve güzel sözleri farklı hat karakterleriyle yazdıkları kıt’a, murakkaa ve levha halindeki hüsnühatları, Osmanlı padişahlarının tuğralarıyla donanmış, kimisi tezhipli resmi belgeler ve hattatların yazı araçları yer alıyor.

“Müzede Yoga”

Müze bahçesindeki etkinliklerden biri, yılda bir kez gerçekleştirilen Chris Chavez ile “Müzede Yoga” etkinliği. Program, bu yıl da SSM’nin Boğaz manzarasına karşı 27 Temmuz Cuma günü 18.30 - 20.00 saatleri arasında, her seviyeden katılımcıya açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. “Müzede Yoga” etkinlikleri, 6 Eylül Çarşamba gününe kadar 07.00-08.15 saatleri arasında devam edecek.