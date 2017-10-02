Sabancı Müzesi'nde "yetişkin eğitimleri"

02 Ekim 2017

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin "Yetişkin Eğitim"lerinin güz programı açıklandı. Biri İngilizce toplam üç farklı başlıktan oluşan programın ilk eğitimi, "Çağdaş Sanat ve Şürekâsı" konusuyla 5 Ekim'de başlayacak…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. E. Osman Erden'in anlatımıyla gerçekleştirilecek "Çağdaş Sanat ve Şürekası" başlıklı programda 5 hafta boyunca çağdaş sanatın tarihsel gelişimi ve bugün geldiği yer, sanatçılar ve işleri üzerinden tartışılacak. Sabah ve akşam olmak üzere gerçekleştirilecek eğitimlerde ayrıca, 1950'li yıllarda ortaya çıkan, 1960'larda belirginleşen ve 1970'lerde gittikçe zenginleşen bir içerikle günümüze kadar gelen çağdaş sanat; performans, yerleştirme, video, yeryüzü sanatı ve vücut sanatı gibi kavramlarla ele alınacak.

Yetişkin Eğitimleri'nin ikincisi; "Glamour of Byzantium" konusuyla devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Koray Durak tarafından İngilizce olarak verilecek dersler 9 Kasım'da başlayacak. Durak, 4 hafta boyunca katılımcılara, Doğu Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri olan Bizans İmparatorluğu'nun Akdeniz'e damgasını vuran tarihini detaylarıyla aktaracak.

"Osmanlı Çiniciliğinin Öyküsü" başlıklı güz döneminin son programında ise, Osmanlı döneminin çini ve seramik üretimlerine odaklanılacak. İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar'ın, köklü bir geçmişe sahip seramik sanatının öyküsünü, son kazılarda ortaya çıkan örneklerle yorumlayacağı dersler, 30 Kasım'da başlayıp toplam 3 hafta sürecek.