Sabancı Vakfı’ndan hibe ve yarışma; Müzesi’nden film gösterisi
Sabancı Vakfı’nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu…
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