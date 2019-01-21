Safiye Ayla yorumlarıyla ve bağışlarıyla yaşıyor

21 Ocak 2019

Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla Targan, 21. ölüm yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından bir dizi etkinlikle anıldı. Kendine has üslûbu ve ses ahengiyle Türk musikisinde bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan, "Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir" diyerek, Türk gençliğinin eğitimi için ülkesine en büyük hizmetlerden birini yaparak tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı.

Safiye Ayla Targan'ın 1968'de yaptığı vasiyeti ile 1999-2000 eğitim öğretim yılından bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı 650'yi aştı. Toplam burs sayısı ise bin 692. Yüzde 60'ı kız olan öğrencilerden 43 tanesi halen burs alıyor. Öğrenciler Türkiye'nin çeşitli illerindeki 58 üniversitede okuyorlar.

Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerin çok yönlü gelişimini desteklerken, bağışçılarının adlarını yaşatmak adına projelere imza atıyor. Bu projelerden biri de "Safiye Ayla'yı Anma Etkinlikleri Haftası" oldu.

Safiye Ayla'yı anma etkinlikleri kapsamında sanatçı ilk olarak 14 Ocak'ta Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında Türk Eğitim Vakfı yönetimi ve bursiyerlerinin katıldığı bir törenle anıldı.

Mini belgesel hazırlandı

Safiye Ayla'yı anma etkinlikleri kapsamında sanatçının Sıraselviler'deki evinde Türkan Derya'nın yönettiği, sanatçının hayatından kısa kesitler veren ve bağışçı yönünü anlatan "Muganniye Safiye" adlı mini belgeselin gösterimi yapıldı. Kendisinin hayatı boyunca biriktirdiği gazete kupürleri arşivinden faydalanarak senaryolaştırılan belgeselde, Safiye Ayla'yı Ezgi Çelik, Şerif Muhiddin Targan'ı Devrim Özler Akın canlandırırken Safiye Ayla burs fonundan faydalanan bursiyerler ve TEV'in inşa ettiği okullarda okuyan minik öğrenciler de gönüllü olarak rol aldılar.

Projeye gönüllü katılan AdL markası tarafından Safiye Ayla'nın kıyafetlerinin birebir yeniden üretilmesiyle kapsül koleksiyon hazırlandı. adL'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, "Yaşadığı döneme göre güçlü ve çok şık bir kadın olan Safiye Ayla profili bizi oldukça etkiledi ve heyecanlandırdı. Biz de güçlü bir kadın markası olarak bu projede yer almaya karar verdik. Safiye Ayla'nın sandıktan çıkan orijinal elbiselerinden esinlenerek 15 parçalık bir kapsül koleksiyon hazırladık. Belirli mağazalarımızda ve online olarak satışa sunacağımız kapsül koleksiyonun gelirinin tamamı Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacağız. Marka olarak destek olmaktan onur duyduğumuz bir proje oldu" dedi.

Yarın akşama kadar gezilebilir

Proje kapsamında Safiye Ayla'nın Sıraselviler'deki en sevdiği evi olan Ayla apartmanının 10 no'lu dairesinde mini bir sergi düzenlenerek; özel eşyalarının ve gardrobundan en seçkin kıyafetlerin yer aldığı çok özel bir atmosfer oluşturuldu. Sergi, 22 Ocak akşamı 17.30'a kadar gezilebilecek…