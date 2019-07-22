Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak
Geçtiğimiz günlerde Sagalassos’taydım… 2005 senesinden bu yana Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz’ın ana sponsor olduğu kazılarda, ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi’nden sonra, 9 yıl içinde önemli yol kat edilmiş olduğunu gördüm…
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