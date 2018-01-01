Sağlıklı bir yaşam için "Yemekte Denge"

01 Ocak 2018

Sabri Ülker Vakfı'nın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Yemekte Denge'nin 7. yıldönümü özel bir etkinlikle kutlandı. Yemekte Denge "Dengeli Besleniyorum Resim Yarışması"na katılan öğrencilerin resimleri de sergilendiği törende konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Adem Orakçı, "Yemekte Denge Eğitim Projesi, gelecek nesillerin daha sağlıklı olması için önemli bir misyon üstleniyor. Öğretmenlerimiz de çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyi daha iyi anlaması ve nasıl beslenmeleri gerektiğini öğrenmesi için büyük çaba harcıyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin yeniliklerine değindi:

"Yenilenen eğitim programında"

"Yemekte Denge çocuklara sebzeden süt ürünlerine, meyveden tahıla birçok besin grubunu sevdirdi. Örneğin projeye katılan birçok öğretmenimiz bize Yemekte Denge Eğitimi sonrasında çocukların karnabahar, pırasa, brokoli gibi daha önce hiç yemedikleri ya da tüketmekten hoşlanmadıkları birçok besini yemeye başladıklarını, spor yapma sıklıklarının da arttığını aktarıyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılında Yemekte Denge Projesi'nin mesajları yenilenen öğretim programları da, Hayat Bilgisi dersinde Sağlıklı Hayat ünitesinde 'dengeli beslenme' başlığı altında yerini aldı. Ayrıca bu yıl Eylül ayında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik amacıyla gerçekleşen hizmet içi eğitim kapsamında yaklaşık bin öğretmene temel beslenme eğitimi verildi. Önümüzdeki yıl daha fazla çocuğumuza ulaşmak için fiziksel aktiviteyi de ön plana çıkartacak şekilde yenilenen materyallerle yolumuza devam edeceğiz."

Küçük Şefler Restoranı

Yemekte Denge Eğitim projesi içeriğinin her yıl yenilenmesi hedefleniyor. Önceki yıllarda eğitimi öğrenciler için daha keyifli hale getirmek için Warner Bros karakterleri ile 10 adet yarı animatik film yapılmıştı. Bu yıl ise şemekte Denge eğitim projesinin ana mesajlarını bir hikâye ile aktaran "Küçük Şefler Restoranı" hazırlandı. Kitap, projenin uygulandığı 500 okulda yaklaşık 500 bin öğrenciye dağıtılacak. Sene içinde okul öncesi ve 1. sınıflara özel, daha fazla görsel içeren üç farklı hikâye kitabı da çocuklarla buluşacak.

Ödüller sahibini buldu

Proje kapsamında her yıl düzenlenen "İyi Uygulamalar Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu. Yemekte Denge'nin mesajlarının öğrencilere etkili bir şekilde iletilmesi, kazanımların kalıcı olması için projeyi yürüten öğretmenler tarafından yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışma, projenin uygulandığı 10 pilot ildeki öğretmenlerin yaptıkları uygulamaları kapsıyor.

10 ilde 6 milyon kişi

Ana mesajı "Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Yapman gereken, dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek" olan Yemekte Denge, çocuklarda dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlığı geliştirmeyi amaçlıyor. 2017-2018 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 7. yılına giren proje, 10 ilde (İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Sinop, Kayseri, Antalya, Erzurum) 6 milyonun üzerinde çocuk, öğretmen ve ebeveyne ulaşıyor.