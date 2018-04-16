Sağlıklı ilkbahar reçeteleri…

16 Nisan 2018

Sabri Ülker Vakfı'nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği projelerinden biri olan Yemekte Denge Mutfağı, farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli, besleyici ve pratik tariflere yer veriyor. Yemekte Denge Mutfağı, yapılış videolarıyla birlikte paylaştığı tariflerin, enerji ve besin öğeleri içeriklerine yönelik bilgiler de sunuyor.

Yemekte Denge Mutfağı, besinlerin hazırlama ve pişirme yöntemlerinin veya hangi besinlerin bir arada kullanıldığının o yiyeceğin besin değerini etkilediğinin altını çiziyor. Her besinin, besin öğesi içeriği ve vücut için işlevleri de farklılık gösteriyor. Yemekte Denge Mutfağı, yeterli ve dengeli beslenirken, gereksinimleriniz doğrultusunda tüm besin gruplarından tüketmenin sağlıklı yaşamın temeli olduğunu da hatırlatıyor. Yemekte Denge Mutfağı'na ait tüm tarifler youtube.com/user/sabriulkervakfi/videos adresinde yer alıyor. İşte onlardan üçü:

Kuşkonmaz çorbası (4 kişilik)

Malzemeler

1 bağ (yaklaşık 400 gr) kuşkonmaz

1 orta boy kuru soğan

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tam buğday unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su

Hazırlanışı

Yıkadığınız kuşkonmaz ve soğanı doğrayıp bir tencereye alın ve zeytinyağıyla hafif soteleyin. Tam buğday ununu ekleyerek kısa bir süre karıştırarak kavurun. Sonrasında sıcak su ve sütü ilave edip kuşkonmazlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra blender'dan geçirip servis edebilirsiniz.

Taze iç bakla salatası (4 kişilik)

Malzemeler

300 gram taze iç bakla

2 orta boy domates

4, 5 dal taze soğan

3 dal dereotu

6 dal marul

Yarım orta boy limon

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Ayıkladığınız baklaları yıkayın ve üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Sonrasında haşlanan baklaları soğuk suda kısa süreli bekleterek soğutun. Yıkayıp soyduğunuz domatesi ve taze soğanı küçük küçük doğrayın. Bu karışıma 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Dereotu ve marulu yıkayıp doğradıktan sonra karışıma ilave edin. İç baklaların kabukları varsa soyun. Ardından diğer malzemeler, zeytinyağı ve limon suyuyla karıştırarak servis edebilirsiniz.

Hurmalı brownie (10 Porsiyon)

Malzemeler

Tabanı için:

2 adet orta boy muz

180 gram hurma

Yarım su bardağı kakao

1 çay bardağı badem (öğütülmüş/toz)

2 yemek kaşığı süt

1 adet yumurta

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı fındık

Yarım çay bardağı çiğ badem

Yarım çay bardağı yerfıstığı

Hazırlanışı

Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları, muz, kakao, toz badem, süt ve yumurtayla birlikle tamamen karışana kadar blender'dan geçirin. Tercihen kare bir kaba, kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirip karışımı bu kaba boşaltın. Fındık, badem, yerfıstığı, yulaf ezmesi ve pekmezi, 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyerek karıştırın. Bu karışımı kakaolu tabanın üzerine ekleyin ve çok hafif bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.