Sanat dolu bir yaz için Ehlikeyf, çocukları da unutmadı

02 Temmuz 2018

Çocuklarımız için tatil zamanı başladı… Onların bu dönemi verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunacak, eğlenceyi kültür ile birlikte yaşamalarını amaçlayan etkinlikler arasında yaz atölyeleri ve yaz okulları da yer alıyor… Arkas Sanat Merkezi, İstanbul Modern, Pera Eğitim, Rahmi M. Koç Müzesi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi bu tür etkinlikler düzenleyen kurumlar arasında…

Arkas Sanat Merkezi

İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri, Temmuz ayı sonuna kadar sürüyor… Her Çarşamba 5-7 yaş için 11.00-12.00, 8-11 yaş için 12.30-13.30 arasında gerçekleştirilecek atölyelerde program şöyle: Çocuklarla önce Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde Türk resim sanatında önemli rol oynamış sanatçıların peyzaj, natürmort, portre çalışmalarının yer aldığı "Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri" sergisi geziliyor. Ardından "Neşeli Portreler" ve "Minik Ördekler" isimli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor…

İstanbul Modern

Birbirinden farklı içeriğe sahip 10 atölye, 2 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekânında çocukları bekliyor. Yaz atölyelerinde çocuklar, resimden kostüme, animasyondan heykele, mimariden fotoğrafa kadar farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfediyor. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyelere katılıyor.

Atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında günde iki defa düzenleniyor. Atölyeler şöyle: Resimler ve Kostümler Atölyesi, Sessiz Film Atölyesi, Tuvalimdeki Doğa Atölyesi, Çamurdan Heykeller Atölyesi, Mimari Öyküler Atölyesi, Linol Baskılar Atölyesi, Foto-Kolaj Atölyesi, Geleceğin Mimarları Atölyesi, Şifreli Resimler Atölyesi, Baskılı Çantalar Atölyesi…

Pera Eğitim

Pera Müzesi eğitim programları, İstanbul'da Deniz Sefası ve Sarsılan İmge sergilerinden ilhamla hazırlanan yaza özel çocuk atölyeleri sunuyor. 7 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde 4-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik geliştirilen atölyelerdeki üretimler, 15 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Yaz Yaz Yaz '18 sergisinde bir araya geliyor. Pera Müzesi, yaz etkinlikleri kapsamında, çocuklara özel tasarlanan on bir farklı atölye sunuyor. 4-6 yaş grubuna özel düzenlenen atölyeler, yaz mevsimini ve mevsimin olanaklarını düşünmeye davet ediyor. İstanbul'da Deniz Sefası, Denizdeki Dostlarım, Sarsılan İmge bunlar arasında. 7-12 yaş grubu yaşam alanlarını inceliyor! Amaç, hem yaşanılan çevreye hem de hislerle şekillenen ifadelere yeni bir bakış. Komik Yüzler Kitabı, Parlak ve Renkli Portreler atölyesi, Sarsılan İmge, Dinozorlar Hayatta! atölyesi, Çocuklar için Ses ve Hareket Atölyesi de bu grup katılımcılariçin…

Rahmi M. Koç Müzesi

Müzenin temmuz ayına özel Yaz Atölyeleri'nde minikler çiftçiliğe adım atacak, gezegenleri tanıyıp, hayal dünyalarını tasarımlara yansıtacak. Müzede sergilenen Fenerbahçe Vapuru'nda hafta içi ve hafta sonu yapılacak atölye çalışmalarında çocuklar tasarımdan astronomiye, müzikten sinemaya kadar geniş yelpazede hünerlerini sergileyecek. Yaz Atölyesi kapsamında 4 Temmuz'da "Gel Gen Kardeşi Olalım" konulu Biyoloji Atölyesi, 6 Temmuz'da "Müzede Masalımı Devam Ettiriyorum" konulu Masal Atölyesi, 11 Temmuz'da "Bugün Kurabiye Sanatçısıyım" konulu Mutfak Atölyesi, 13 Temmuz'da "Tarlamızdaki Sebze Meyvelerimiz" konulu Bitki Atölyesi, 18 Temmuz'da "Sokak Oyunlarını Öğreniyorum" konulu Oyun Atölyesi, 20 Temmuz'da "3-2-1 Motor" konulu Sinema Atölyesi, 25 Temmuz'da "Müzede Bilgi Avı" konulu Oyun Atölyesi ve 27 Temmuz'da ise "Gökyüzündeki Tasarımım" konulu Uçurtma Atölyesi gerçekleştirilecek.

Müzenin temmuz ayı hafta sonu atölye programı ise şöyle: Tasarım Atölyesi – Kuş evi, Tasarım Atölyesi - Deniz Kabuğundan Tasarımlar, Bitki Atölyesi – Minik Tarla Fareleri, Astronomi Atölyesi – Güneş Sistemine Yolculuk...

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

20 Temmuz'a kadar 7-11 yaş arasındaki çocuklara program sunan Sabancı Müzesi; fotoğraftan resme, tasarımdan illüstrasyona, felsefeden yogaya kadar pek çok alandaki atölyelerle çocukları ağırlayacak. "Müzede Ritim", "Müzede Yoga", "İllüstrasyonun Bana Söyledikleri", "Müzede Felsefe" bunlar arasında… SSM'nin geniş bitki çeşitliliğine sahip bahçesinde çocuklara kamp deneyimi yaşatılacak "Müzede Kamp"da çocuklar; çadır kurmayı öğrenerek, kampa ait ritüelleri gerçekleştirecek ve takım çalışmalarında aktif rol alacak. "Başyapıtım Ben" atölyesinde usta sanatçıların başyapıtlarını inceleyerek, kendi başyapıtlarını tasarlarken; "Fotoğrafın Her Hali"nde ise alternatif baskı tekniklerinden "fotogram" ve "cyonatyp" uygulamalarıyla tanışarak ışıkla boyama yapacak. "Bir Küçük Kitap Tasarladım", çocukların hayal ettikleri bir karakteri ve hikâyesini resmetmelerine imkân sağlarken, "Müzede Resim" ise, çocuklara resimlerin tekniği ve malzemelerine dair bilgi verici bir atölye olarak gerçekleştirilecek. "Müzede Tasarım" atölyesinde çocuklar özgün tasarımlar yapacak.