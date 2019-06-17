“Sanat ekonomimiz, kadınlar tarafından domine ediliyor!”
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri" söyleşi serisinin son konuğu, Haldun Dostoğlu’ydu.
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