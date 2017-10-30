Sanat maratonu 3 Kasım'da başlıyor

30 Ekim 2017

İş Sanat, 18. sezonuna Kasım ayında ‘merhaba' diyor. Biletleri satışta olan etkinlikler, Mayıs sonuna dek sürecek ve konserler geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon 3 Kasım'da Eivind Gullberg Jensen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri ile başlayacak. Soprano Mari Eriksmoen ile birlikte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisindeki genç sanatçılar Umut Sağlam (çello) ve Yiğit Karataş (keman) açılış konserinin solistleri olacak. Hemen ardından sahneyi Carlos Acosta'nın yeni topluluğu Acosta Danza alacak. Topluluk, Saddler's Wells'teki prömiyerlerinin ardından 6 - 7 Kasım tarihlerinde iki gece üst üste sergileyeceği gösteriler ile İstanbullu dans severler ile buluşacak.

Müzik ve edebiyat

Müzikle edebiyatın içiçe geçtiği dinleti serisi 13 Kasım'da Nâzım Hikmet şiirleri ile başlayacak. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in seslendireceği dizelere Vedat Sakman da gitarıyla ve besteleriyle eşlik edecek.

Sahneyi 23 Kasım'da Grammy Ödüllü İsveçli besteci ve şarkıcı Lisa Ekdahl devralacak. Diskografisine sığdırdığı 10 albüm ile platin satış rakamlarına ulaşan sanatçı, İstanbullu hayranları için pop, caz ve bossa nova janrında şarkılar seslendirecek.

26 Kasım'da İş Sanat miniklere rezerve… Geçtiğimiz yıl kapalı gişe oynayan, sevilen oyuncular Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Ata Berk Mutlu, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Fantastik Hikâyeler Makinesi tüm meraklı çocukları mucitlerin maceralarla dolu dünyasına götürecek.

Kasım ayının son konseri ise 30 Kasım'da Mehmet Erdem'den olacak. Sanatçı, Kulislerden Şarkılar ismini verdiği özel projesinde, Çalgı Çengi, Polis, Leyla ile Mecnun gibi birçok film ve diziye bestelediği eserleri oyuncu dostları ile birlikte seslendirecek.

Kasım programı

3 Kasım 2017 Cuma, 20.30 Açılış Konseri: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Eivind Gullberg Jensen (şef)

Mari Eriksmoen (soprano)

Umut Sağlam (çello)

Yiğit Karataş (keman)

6 Kasım 2017 Pazartesi, 20.30 Acosta Danza

7 Kasım 2017 Salı, 20.30 Acosta Danza

13 Kasım 2017 Pazartesi, 20.30 Nâzım Hikmet Şiir Dinletisi

Denize Dönmek İstiyorum

23 Kasım 2017 Perşembe, 20.30 Lisa Ekdahl

26 Kasım 2017 Pazar, 15.00 Fantastik Hikâyeler Makinesi

30 Kasım 2017 Perşembe, 20.30 Mehmet Erdem Kulislerden Şarkılar