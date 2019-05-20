Şefler, Estonya’ya gitmek için yarışacak
Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi‘nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sirha İstanbul‘un 7. buluşması, gastronomi dünyasının olimpiyatları Bocuse d’Or‘un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak.
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