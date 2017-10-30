"Şehrin Caz Hali"

30 Ekim 2017

Akbank Caz Festivali, bu yıl 27. yaşını kutluyor. Geçmişten günümüze Cecil Taylor, Archie Shepp, McCoy Tyner, Pharoah Sanders, Jimmy Smith, Enrico Rava, John Scofield & Joe Lovano, Manu Katché, David Sanborn gibi caz dünyasının önemli isimlerini izleyici ile buluşturan Festival, 3 - 19 Kasım 2017 tarihlerinde şehri cazın farklı renkleriyle kucaklayacak.

Festival'in bu seneki yıldız isimleri arasında; Abdullah Ibrahim, Ekaya ve Hugh Masekela'dan oluşan Abdullah Ibrahim & Ekaya and Hugh Masekela; cazın dünyadaki büyükelçilerinden Vanessa Rubin; şarkıları bugüne dek dijital platformlarda 2,5 milyondan fazla dinlenen Ala.Ni; kendi kuşağının iz bırakmış caz gitaristlerinden Wolfgang Muthspiel; Ekvadorlu prodüktör ve müzisyen Nicola Cruz; İngiliz yapımcı ve müzisyen Bonobo; Norveçli tubacı ve besteci Daniel Herskedal; enstrümantalist ve besteci kimliğiyle Marius Neset; klasik müzik disiplinini hareketli ritimler ve parlak armonilerle birleştiren Amina Figarova Sextet; Kübalı caz piyanisti ve bestecisi Alfredo Rodríguez; Amerikalı davulcu ve yapımcı Mark Guilliana; İngiliz saksafoncu Shabaka Hutchings ve Güney Afrikalı müzisyen dostlarından oluşan The Ancestors grubu; post-modern stil cazı, funk, Afro ritimler ve egzotik bir ses dünyasıyla birleştiren Mop Mop ve Acid Jazz'ın önemli isimlerinden Red Baraat yer alıyor.

Yenilikçi projeler bölümünde Kenan Doğulu ve Sattas'ı ağırlayacak olan Festival, aralarında Emin Fındıkoğlu, İlhan Erşahin, Baki Duyarlar, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel ve Şenay Lambaoğlu'nun da bulunduğu pek çok Türk cazcının yanı sıra Evrencan Gündüz ve Hakan Başar gibi yeni nesil yetenekleri de müzik tutkunlarıyla buluşturacak.

Kampüste Caz

"Kampüste Caz" konserleri bu yıl da devam ediyor. Kampüste Caz, 20 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Muğla, İzmir, Eskişehir, Bolu, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara'da vokal, şarkı sözü yazarı ve şair Jehan Barbur ile üniversiteli gençlerle buluşacak.

Caz atölyeleri

Festival'in bir diğer etkinliği olan, gençlere caz müziğini ve enstrümanlarını daha da yakından tanıma fırsatı sunan Liselerde Caz Atölyeleri, bu yıl 8 Kasım, 9 Kasım, 16 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde sekiz ayrı lisede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Akbank, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında uzun yıllardır kendi çalışanları ile sürdürdüğü gönüllülük projelerini gençlerle buluşturduğu Şehrin İyi Hali projesine devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl toplum yararına projelerde gönüllü olarak çalışan bin genç, 11 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena'da yapılacak Bonobo konserini izleme imkânı bulacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif işbirliği ile gerçekleştirilen 27. Akbank Caz Festivali boyunca aralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Volkswagen Arena, The Seed, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Summart Sanat Merkezi, Nardis ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin de bulunduğu 36 ayrı mekanda 53 konser, 3 söyleşi ve 15 atölye çalışması gerçekleştirilecek.