Şeker tadında bayramlar

11 Haziran 2018

Tatlı ve şekerleme kültürü açısından zengin bir kültürün mirasçılarıyız… Osmanlılar, Orta Asya'nın tatlı geleneklerini de taşıyıp sentezleyerek bu kültürü bugünkü noktaya getirdiler… Tatlı yiyeceklerin manevi bir anlam da taşıması, dini bayrama adını vermesi bu gelişmelerin çok önemli nedenlerinden biri oldu… "Tatlı sevmek imandandır", "mümin helva gibidir" şekercilerin dilinden düşmedi…

İşte yine bayram geliyor… Çocukluğumun şekerci dükkânları neredeyse kalmadı… Cam kavanozlardaki renk renk akîde şekerlerini, bugün ünü dünyayı saran lezzetli lokumları dün gibi hatırlıyorum…

Ramazan'la birlikte Türk tatlıları da zirveye çıktı… 13 Nisan-9 Mayıs ve 10 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında ulusal, yerel, toptan, parfümeri ve indirim kanallarının insert (katalog) ve basılı reklamlarındaki kampanyaları ele alan BrandZone verilerine göre; Ramazan öncesinde 293 kampanyanın düzenlendiği Türk tatlısı kategorisinde Ramazan'la birlikte yüzde 236 artış yaşanırken, kampanya sayısı da 984'e yükselmiş.

Görülüyor ki her bayram öncesi hepimizi saran tatlı telâş, şekerli lezzetler üretenlere bayramlık ürünler hazırlıklarıyla yansıyor… Divan pastanelerinin madlen çikolataları, el yapımı pralinleri ve lokumları; Godiva'nın yeni Masterpieces Collection ikramlık çikolatası; Kahve Dünyası'nın Ramazan'a özel hazırladığı çikolata kaplı hurmasının yanı sıra lavi, spesiyal, trüf ve madlen çeşitleri; Kent'in tofy böğürtleni; Şölen'in butik meyve bahçesi ve İstanbul koleksiyonu; Ülker'in lokumcuk ve damla sakızlı toffe şekerlemeleri; Vakko'nun artizan Vakko Chocolate'ı bunlar arasında…

Divan Pastaneleri

Divan Pastanelerinde tüf pralinlerin ve madlen çikolataların yanı sıra fıstıklı ve kadayıflı lokum çeşitleri bulunuyor. Arzu edenlere online satış hizmeti de Ankara ve İstanbul'da mümkün…

Godiva

Godiva, Ramazan Bayramı'nda tüketicileri yeni Godiva Masterpieces Collection ikramlık çikolatası ile buluşturmayı hedefliyor. Yeni ürün, fındıklı, karamelli, sütlü ve bitter çikolatalarıyla farklı zevklere hitap etmeyi amaçlıyor. Öte yandan tüketiciler, Türkiye'de ilk defa belirli süpermarketlerdeki Godiva noktalarından farklı lezzetleri seçerek özel ikramlıklarını oluşturabilecekler.

Kahve Dünyası

Kahve Dünyası'nda "Lavi" sütlü, bitter, fıstık, fındık ve frambuaz dolgusuyla, boz fıstıklı "Roche", bitter ve sütlü çeşitleriyle sunuluyor. Sütlü fıstıklı, sütlü fındıklı, sütlü karamelli, sütlü bademli, sütlü çilekli, bitter kahveli, bitter portakallı, bitter tropik meyveli çeşitleriyle "Spesiyal" çikolata; tamamen el yapımı tarzında üretilen, içi ganaj, dışı gerçek çikolata kaplı "Trüf" diğer ürünler arasında. Yüzde 100 gerçek çikolatayla üretilen sütlü ve bitter "Madlen" de klasik lezzetlerden vazgeçmeyen için. Kahve Dünyası'nın Ramazan ayına özel hazırlanan "Çikolata Kaplı Hurma"sı bayramda da raflarda…

Kent

Mondelēz International Türkiye bünyesinde yer alan Kent, bayram çeşitlerine bir yenisini daha ekliyor. Tofy ailesine yeni böğürtlen lezzeti katılıyor. Miss Bonbon, Elegan, Çikolin, susamlı ballı Sesame, Krem Milk ve Tofy gibi ürünler de Kent'in bayramlık tatları arasında yer alıyor…

Şölen

Şölen İstanbul Koleksiyonu, Kız Kulesi, Galata, Ayasofya ve Boğaziçi manzaralarını madlen çikolata ile buluşturuyor. İstanbul Koleksiyonu, 212,5 gramlık kutu içerisinde 50 adet ürünle, Ramazan Bayramı döneminde tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan üretiminde gerçek meyve suyu kullanılan jelly şeker Butik Meyve Bahçesi'nde elma, çilek, portakal, limon, tropik ve karpuzun yanı sıra yeni tatları ahududu, böğürtlen, kavun, şeftali, mango, mandalina çeşitlerini dökme ve 550 gramlık asetat kutu içerisinde raflarda yerini alıyor..

Ülker

Ülker'in 29 çeşitten oluşan şekerleme portföyünde öne çıkan ürünlerden biri olan klasik Türk lokumundan esinlenilmiş Lokumcuk, limon, mandalina, böğürtlen, elma, nar ve karpuz çeşitleriyle sunuluyor. Ülker Toffe'de ise damla sakızlı çeşidin yanı sıra çilek, limon, vişne ve portakal dolgulu; karamel, karpuz, böğürtlen ve ahududu aromalı çeşitler de bulunuyor.

Vakko

"İsviçre Çikolatası" esas alınarak hazırlanan Vakko Chocolate, birbirinden farklı 23 seçenekle sunuluyor. Diğer Vakko çeşitleri arasında sütlü ve bitter çeşitleriyle Vakko Superfine, 2 milimetrelik yapısıyla Vakko Extrafine, kahveli, fındıklı, lokumlu, bademli, portakallı, karamelli kalp, Hindistan cevizli seçenekleriyle Vakko Pralin, geleneksel Türk lokumu Vakko Turkish Delight, bütün bademin ve akışkan hafif tuzlu karamelin, Sütlü Vakko Chocolate ile buluşmasından oluşan Vakko Chocolate Salted Caramel and Almond ile Vakko Chocolate Concept bulunuyor. Vakko, Şeker Bayramı'na özel olarak moda mağazalarının vitrinini de Vakko Chocolate'a açıyor.