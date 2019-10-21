Selim İleri’nin sözcükleri, Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara dönüştü
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri’nin yapıtlarından esinlenen ressam Ali Kotan, İzmir Folkart Gallery’de Gece Sirenleri isimli bir sergi açtı. Sergide, 85 eser yer alıyor.
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