Şener Şen’den oyunculuğun sırrı…

15 Nisan 2019

Aydın Doğan Vakfı tarafından, toplumun kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü, bu yıl ‘Sinema’ alanında Şener Şen’e takdim edildi. Şen, törende yaptığı konuşmada oyunculuğun “tuhaf”lığını, hazırlanan ödül kitapçığına verdiği söyleşide ise oyunculuğun sırrını anlattı…

“Tuhaf bir meslek”

Şener Şen törende yaptığı konuşmada “0yunculuk tuhaf bir meslek. Diğer insanlar tek bir karakterle bütün hayatı sürdürürken oyuncuda bir farklılık var. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Zengin olabiliyorsunuz, fakir olabiliyorsunuz, serseri olabiliyorsunuz, iyi olabiliyorsunuz, kötü olabiliyorsunuz… Benim belki bu mesleği tutkuyla yapmamdaki en önemli etken; hayatı daha nasıl anlamlı ve renkli bir hale getiririmin çaresini oyunculukta bulmam. Mesela son filmimde zengin bir iş adamını oynuyorum, hala devam eden tiyatro oyunumda ise zengin bir adama hizmet eden aşçıyı oynuyorum” dedi.

Oyunculuğun sırrı

Şen’in hazırlanan kitapçıkta yer alan söyleşide “O zaman gözlem yeteneğiniz çok güçlü” değerlendirmesine verdiği cevapta, oyunculuğunun sırlarıyla ilgili ipuçları da bulunuyordu:

“Evet, işte onu söyleyebilirim. Meselâ müziği ele alalım, kimisinin Tanrı vergisi olarak kulağı ve sesi çok güçlüdür, müziği hemen kapar ve söyleyebilir ya da çalabilir. Eğer bu vasıflardan yoksun biriyse istediğiniz kadar eğitim verin diğeri kadar başarılı olamaz. En yakın örnek İbrahim Tatlıses. Oyunculuk için aynı şeyi söyleyebiliriz: Önce yetenek ve arkasından elbette çalışmak geliyor. Bu çalışmaya çevreyi gözlemlemek, insanları, olayları izlemek, tanımak da dahil. Oyunculuğun sırrı bu çizgide işte.

Ben, kendimi bildim bileli çevremi dikkatle izlerim. Canlandırdığım bütün karakterlerde benim hayatımdaki insanların izlerini görürsünüz. Bir örnek vereyim: ‘Çiçek Abbas’ta pislik, kötü minibüs şoförü vardır. Ben o şoförü yakından tanıdım. Nerede, Zeytinburnu’nda sık sık bindiğim minibüste. Kimilerinde rastladıkları, konuştukları insanlar hiç iz bırakmaz Benim için onların hepsi bir malzemedir. Bunları bilinçli bir şekilde dağarcığıma almıyorum, doğal bir biçimde elimde olmadan belleğime yerleşiyor. Sanırım, çevreme herkesten farklı bakıyorum. Bu kişi nasıl davranıyor, bakışı nasıl, konuşmalarında nelere vurgu yapıyor, ellerini nasıl kullanıyor…”

“Her rolüyle ilham verdi”

Törende bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Şener Şen’in bazen kahkahalarla güldüren bazen de üzerinde derin derin düşündüren karakterlere hayat veren bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “Ustaların ustası Şener Şen, Türk sinemasının her dönemine ve ekolüne imzasını altın harflerle yazdırmıştır. Genç sinema sanatçılarına her rolüyle ilham vermiştir. Sanatını müthiş bir titizlikle ve ciddiyetle icra etmiştir. Canlandırdığı karakterleri unutulmaz kılmış, ülkemiz insanının tüm samimi duygularını beyaz perdeye taşımıştır. Oynadığı her karakter Türk toplumunun kolektif hafızasında çok önemli bir yer almıştır. Şener Şen üstün yetenekli bir sanatçıdır ve aynı zamanda örnek alınacak bir sanatçı duruşuna sahipti." dedi.

Şener Şen, sinema, medya, iş ve siyaset dünyasından birçok davetlinin hazır bulunduğu törende, Aydın Doğan Ödülü’nü Aydın Doğan Vakfı Kurucusu, Onursal Başkanı ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın elinden aldı.