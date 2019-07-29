Sertab Erener ve Sabri T. Tırpan ENKA Açıkhava’da
Sertab Erener ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan, 30 Temmuz Salı akşamı saat 21.15’te, ENKA Açıkhava Sahnesi’nde bir araya geliyor. Birçok projede birlikte olan ikili, gecede Sertab Erener şarkılarını piyanonun tınılarıyla renklendirerek seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.
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