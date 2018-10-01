Şimdi, porçini ve trüf mantarları zamanı

01 Ekim 2018

Divan şefleri porçini ve trüf mantarını bir araya getiren özel bir mönü hazırladı. Divan otel ve restoranlarında 5 Ekim'den itibaren servis edilecek mönüde deniz ürünlerinden mevsim sebzelerine kadar birçok tat mantarlarla zenginleştirildi.

Divan Grubu Executive Şefi Giancarlo Gottardo'nun da katıldığı Divan İstanbul'daki özel bir yemekte mönüyü tatma fırsatı bulduk. Gottardo, 2012'den bu yana Divan grubunda…

1956'dan bugüne

Divan Grubu'nun başlangıç noktası Divan İstanbul. Otelin adı, merhum Vehbi Koç'un isteği ile devrin ileri gelen edebiyatçı ve sanatçılarının katılımıyla düzenlenen bir yarışma neticesinde "Divan" olarak belirlenmiş. 1956 yılında Divan İstanbul'un açılışı ile temelleri atılan Divan Grubu, Koç Holding'in en önemli markalarından birisi… Grup bünyesinde yakında açılacaklarla birlikte 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 24 otel bulunuyor. Divan Grubu 13 bağımsız restoranında, 3 ziyafet mekânında ve 3 stadyum operasyonunda misafirlerini ağırlıyor. Grubun markalarından biri de yıllarca yazar Attilâ İlhan ve Zeyyat Selimoğlu ile buluşma mekânım olan Divan Pastaneleri.

Eğitim, eğitim…

Giancarlo Gottardo ile sohbetimizde eğitime verdiği önem dikkatimi çekti. Divan şefleriyle yaptığı bir workshop'tan geliyordu; benzeri çalışmaları bütün Divan'larda gerçekleştiriyordu… Kariyerini belirleyen yemek yapmak tutkusu, konuşmalarında da hissediliyordu…

Gottardo yemekten önce mantarlar üzerine kısa açıklamalarda bulundu; çiğ porçini tadımında aldığımız keyfi görünce, yedi yemekten oluşan mönüde bulunmayan, farmesanlı, zeytinyağı gezdirilmiş ince kıyılmış çiğ mantar hazırlanması talimatını verdi…

Mönüde neler var?

Divan porçini ve trüf mantarı mönüsünde; sırlanmış porçini mantarı ve siyah trüf mantarı ile hazırlanan" İki Göz Organik Yumurta", poşe bıldırcın yumurtası ile hazırlanan "Porçini Ve Siyah Trüf Mantarı Çorbası", trüf soslu bahçe salatası ile servis edilen "Porçini ve Pırasalı Börek", fırınlanmış porçini, pazı ve ricotta peyniri ile tatlandırılan "Bruschetta", fırınlanmış domates sos, porçini ve tavuk Milanese ile lezzetlendirilen "Tagliatelle Alfredo", ıspanak ve trüf suyunun yanı sıra tatlı karideslerle çeşitlendirilen "Risotto Porçini" ve ballı trüflü fondü, parmesanın yanı sıra stracciatella peynirinin buluştuğu "Pizza Porçini" yer alıyordu. Konuklar, bu mönüden arzu ettiklerini seçebiliyor, başka mönülerle birlikte tek tek sipariş edebiliyorlardı...

Yemek, mönüyü hayata geçiren Divan İstanbul'un Executive Şef'i Erkan Özdemir ve ekibinin tatlı tabaklarıyla gelmesiyle son buldu…

Mantar mönüsü, Divan İstanbul, Divan Suites İstanbul G-Plus, Divan İstanbul Asia, Divan Bursa, Divan Ankara, Divan Çukurhan, Divan Çorlu, Halat by divan, Divan Brasserie Beyoğlu, Divan Brasserie Bebek, Divan Brasserie Kalamış, Divan Pub Erenköy ve Divan Pub Ataşehir'de misafirlerle buluşacak.